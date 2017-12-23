Valderde: Yeni yıl öncesi güzel bir galibiyet elde ettik

La Liga’nın 17. haftasında ezeli rakibi Real Madrid’i 3-0 gibi net bir skorla yenerek puan farkını 14’e taşıyan Barcelona’da teknik direktör Valderde, ‘’İlk yarıda zorlandığımızı söyleyebilirim. Zor olan kısmı ilk yarıydı. Ama üstesinden gelmeyi başardık. Real Madrid’e top oynatmamaya çalıştık. Yeni yıl öncesi güzel bir galibiyet elde ettik’’ diye konuştu.

Valderde’nin galibiyet sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklama şöyle:

Maçın ilk kısımlarında adam adama topu almak için bastırdık. Daha sonra savunmada boşluk vermemeye çalıştık, istediğimiz topu yapabilmeye başladık. İlk yarıda bazı kısımları zor geçirdik. Bu maçta kontra ataklarda bazı tehlikeler yaşadık. İkinci yarıya biraz daha önlem alarak başladık. Real Madrid’e top oynatmamaya çalıştık. Yeni yıl öncesi güzel bir galibiyet elde ettik.

İlk yarıda zorlandığımızı söyleyebilirim. Zor olan kısmı ilk yarıydı. Ama üstesinden gelmeyi başardık. Rakip dişlerini gösterdiğinde biz de kendi kalitemize ulaştık. Onlar da daha tedirgin olduklarından oyunun dengeleri bize doğru kaymaya başladı. İlk yarıda orta sahada bazı sorunlar vardı. İkinci yarıda böyle bir sorun olmadı.

Tabii ki her kazanılan puan gibi bu maçta kazanılan puanlar da önemli. Ama önümüzde çok maç var. Galip gelerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Kovacic’in ilk 11’de olması beni şaşırtmadı. Rakibin 11’inden emin olabileceğiniz bir durum yok. Bu rakip teknik direktörün kararı. Biz yapmamız gerektiği şekilde cevap verdiğimizi düşünüyorum. (Ajansspor)