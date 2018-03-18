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Spor

Valbuena: İyi onadığım hâlde yedek soyunduğum zamanlar oluyor, saygı duymak zorundayız

Fransız futbolcu, kendisine seks kasediyle şantaj yapan Benzema hakkında da konuştu

18 Mart 2018 16:44

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, ülkesinde yayım yapan Le Parisien'a özel bir tele-röportaj verdi.

Yıldız futbolcu, birbirinden çarpıcı ifadeler kullandığı röportajında Karim Benzema ve Aykut Kocamanile ilgili de flaş itiraflarda bulundu.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; "Küçük Bisiklet" lakabıyla bilinen oyuncu, hocasıyla arasının gerildiğine yönelik soruya "Bizim ilişkimiz profesyonel. Geçtiğimiz yaz beni transfer etmek için çok çaba harcadı. İyi oynadığım hâlde yedek soyunduğum zamanlar oluyor. Hocamızın seçimlerini anlamayabiliriz ama saygı duymak zorundayız. Muhakkak bir nedeni vardır." şeklinde yanıt verdi.

Valbuena, kendisine seks kasediyle şantaj yapan Benzema'yla ilgili de ses getirecek bir açıklama yaptı. Yıldız futbolcu, "Yarın karşılaşsak elini sıkarım. Kendisiyle sorunum yok" ifadelerini kullandı.

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