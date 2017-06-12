Valbuena İstanbul'da; transfer resmen açıklandı

Fenerbahçe, bugün öğle saatlerinde Fransa'dan İstanbul'a gelen Mathieu Valbuena ile anlaşmaya vardığını kulübün resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Yapılan açıklamada kulüp ve oyuncuyla anlaşıldığı, resmi imzanın ise transfer sezonunun resmen başlamasıyla atılacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mathieu Valbuena ve takımı Olympique Lyon ile yaptığı görüşmeler sonucu kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Resmi transfer dönemi açıldıktan sonra Mathieu Valbuena ile sözleşme imzalanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

32 yaşındaki Fransız yıldız, 2006-07'den bu yana Dimitri Payet (68) ve Jimmy Briand'dan (54) sonra Fransa Ligue 1'da en fazla asist yapan oyuncu oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Fransız yıldızla ilgili görüşleri şöyle:

"Mathieu Valbuena’yı gerçekten beğeniyorum. Defalarca Fransa milli formasını giymiş, üst seviyede futbol oynamış. Ama hala bugün futbola başlamış ve çok ihtiyacı varmış gibi iştahlı top oynuyor. Benim onda gördüğüm önemli şey Dirk Kuyt’ta gördüğümle aynı. Son ana kadar direnen ve vazgeçmeyen bir oyuncu olması."