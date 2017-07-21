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Spor

Valbuena, Fenerbahçe'ye gelme nedenini açıkladı

Yıldız oyuncunun hedefinde Maviler'in formasını son kez giymek var

21 Temmuz 2017 18:14

Fenerbahçe'nin Fransa'nın Lyon ekibinden transfer ettiği deneyimli oyuncu Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli takıma gelme nedenini açıkladı. Hava değişimi istediğini söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, 2018 Dünya Kupası'nda milli takımının formasını giymek istediğini söyledi.

Deneyimli hücumcunun hedefi, Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile kendisini göstererek milli takım kadrosuna dahil olmak. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da büyük beklentileri olan hücumcu, burada yeni bir meydan okumayla yüzleşmek istediğini belirtti.

Fransa'nın La Provence gazetesine röportaj veren Valbuena, şöyle konuştu:

"Fransa'dan ayrılmak istedim. Türkiye, yurt dışı alternatifleri arasında ideal bir seçenekti. Yeni şeyler keşfetmek istedim. Rekabetçi ve coşkulu bir kulüpten iyi bir sözleşme aldım. Ancak asla ülkemden kopmayacağım. Fransa Milli Takımı'nı bırakmak istemiyorum"

"Deschamps ile konuşmadım"

"Yeni bir jenerasyonun geldiğini biliyorum ama milli takım konusunda kendime bir yıl verdim, asla pes etmeyeceğim. Euro 2016 öncesinde büyük tartışmalar içerisindeydik ve kadroya seçilmedim. Fenerbahçe'ye transferim öncesinde Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps ile konuşmadım. Dünya Kupası kadrosunda yer almayı hedefliyorum. Eğer bir yıl içerisinde kadroya geri dönemezsem şeffaflık için durumu sorgulamam gerekiyor."

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