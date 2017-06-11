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Spor

Valbuena, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!

Fransız oyuncu Mathieu Valbuena, İstanbul'da sarı-lacivertli yetkililerle transferi için son detayları görüşecek

11 Haziran 2017 19:21

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya hazırlandığı Mathieu Valbuena, yarın İstanbul'a geliyor.

Fransız oyuncu Mathieu Valbuena, İstanbul'da sarı-lacivertli yetkililerle transferi için son detayları görüşecek. Valbuena, 1 gün İstanbul'da kaldıktan sonra ülkesine dönecek.

Fenerbahçe yönetimi; oyuncu ve kulübüyle prensipte anlaşmış durumda. Valbuena ile yapılacak son görüşmede tüm pürüzlerin ortadan kaldırılması bekleniyor.

32 yaşındaki Valbuena, geride kalan sezonda 43 kez giydiği Lyon formasıyla 10 gol-8 asistlik performans göstermişti.

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Mathieu ValbuenatransferFenerbahçe

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