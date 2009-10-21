Vakko moda merkezi de kuruyor

Cem Hakko: İki yılda 70 milyon dolarlık yatırım yaptık. Moda merkezini aralıkta açacağız



Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, İstanbul Merter’deki fabrikanın Esenyurt’a taşınması başta olmak üzere son iki yılda 70 milyon dolar yatırım yaptıklarını, aynı kapsamda Nakkaştepe’de 12 bin metrekare kapalı alanı bulunan “moda merkezi”ni aralıkta açacaklarını söyledi. Cem Hakko, “Başbakan Tayyip Erdoğan, ‘Yahudiler oturdukları yerde para basıyor’ tanımlaması yapmıştı. Buna yorumunuz nedir?” sorusuna, “Merter sonrası fabrika kurmayabilirdik. Biz oturmayı değil, yatırımı seçtik” yanıtı verdi. Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Jeff Hakko da, “Sayın Başbakan aslında ticari zeka ve ataklıktan söz ediyor” dedi.



‘Moda’ya 20 milyon dolar



Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, Yönetim Kurulu Üyesi Jeff Hakko ve Vakko Genel Koordinatörü Bülent Turan’la birlikte düzenlediği sohbet toplantısında, yatırımlarına kriz ortamında da ara vermediklerine dikkat çekti. Cem Hakko, geçen yıl, global krizin başladığı günlerde fabrikalarını 30 milyon dolarlık yatırımla Esenyurt’a taşıdıklarını hatırlatarak, “Biz çok kriz gördük. Şartlar ne olursa olsun, yatırıma devam ediyoruz” mesajı verdi. Vakko’nun Nakkaştepe’deki “Moda Merkezi”nin, 70 milyon dolarlık yatırım bedeli içinde 20 milyon dolarlık pay aldığı belirtildi.



Krizde paniklemedik



Cem Hakko, bir soru üzerine, ihracatı kendi markalarıyla gerçekleştirmek istediklerini vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı: “Yurt dışında da bazı mağazalarımız var ama biz öncelikle Türkiye’ye odaklanmış durumdayız. Babam Bay Vitali, ‘Biz devamlı krizden söz edersek, kriz nasıl geçer’ derdi. Biz de onun yolundan yürüyoruz. Krizde hiç paniklemedik. Pazarlama stratejilerimizde değişiklikler yaptık. Eskiden Vakko’da indirimin adı geçmezdi. Kuralları olan indirimlere yöneldik. Birçok Avrupa ülkesinde geçerli olan indirim kurallarının Türkiye’de de yerleşmesini istedik.”



Geleceğin moda merkezi



Cem Hakko, aralık ayında açılışını yapmayı planladıkları moda merkezini şöyle anlattı: “Vakko Moda Merkezi, dünyanın göz bebeği İstanbul’da vazgeçilmez bir adres olacak. Cam ağırlıklı olan binayı Rex yaptı. Geleceğin moda merkezine uygun sıradışı bir yapı ortaya çıktı. Vakko’nun yaratıcı ekibi orada çalışacak. Bu merkezin içinde Bir Vitali Hakko Kütüphanesi surulacak. Bu kütüphanede başlangıçta 15 bin kitap olacak. Ayrıca 1000 dolayındaki tablomuz da burada sergilenecek. Merter fabrikamızın duvarlarını süsleyen seramik eserleri de renovasyondan geçirilip buraya taşınacak.”



Erbil’de mağaza açacak



Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Jeff Hakko, Vakko’nun halen Almanya, Kahire ve Bükreş’te mağazaları olduğunu belirterek, yurtdışında yeni Vakko’lar açacaklarını söyledi. Jeff Hakko, “Bakü’de (Azerbaycan) franchise verdik. Yeni bir alışveriş merkezi içinde Vakko açılacak. Kazakistan, Özbekistan ve İran’dan talepler gelmeye başladı. Erbil’de de franchise yoluyla yine bir AVM içinde yılın ilk ayında Vakko açılacak” dedi.



Kıyafetler ‘pişti’ olmasın diye müşteriyi uyarıyorlar



BİR soru üzerine Vakko’nun 12 bin kişilik bir önemli müşteri listesi olduğunu söyleyen Cem Hakko, cemiyet hayatındaki 2-3 bin kişinin sürekli aynı yerlerde dolaştığını belirterek, “Bizim kıyafetlerimiz pişti olmaz. İstanbul mağazamızdan bir gece kıyafeti alan müşterimize, bu kıyafetin aynısı Ankara veya İzmir mağazamızda varsa söyleriz. Diğer alanlara da bu kıyafetin daha önce hangi ilimizde ve ne için satıldığını aktarırız” dedi.



Son iki ay iyi geçti, gelecekten umutluyuz



Global krizin başlangıcından buyana ilk kez eylül-ekim ayını iyi geçirdiklerini ifade eden Cem Hakko, “Bu ivmenin devam edeceğini düşünüyoruz” dedi. Cem Hakko, “Aynı umudunuzu 2010 için de koruyor musunuz” sorusuna, “Biz gelecekten umutluyuz. Bu yılı küçük de olsa bir büyümeyle kapatacağımızı öngörüyoruz” yanıtı verdi. Vakko Genel Koordinatörü Bülent Turan da, 2008’de 195 milyon lira olan toplam cironun bu yıl 200 milyon lirayı bulmasını beklediklerini vurguladı.



Egemen Bağış’ın eşiyle satışlar yüzde 50 arttı



CEM Hakko, “İstanbul Astoria Alışveriş Merkezi’ndeki mağazanızı Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın eşi devralmıştı. Nasıl gidiyor?” sorusuna, “Beyhan Hanım, 2 yıl bizim İstinye Park’taki mağazamızla uğraşmıştı. Harvey Nichols’ı yönetti. Astoria’daki mağazada Beyhan Hanım’ın devralmasıyla birlikte satışlar yüzde 50 arttı. Biz çok memnunuz” yanıtı verdi. Cem Hakko, “Beyhan Hanım başka Vakko mağazaları düşünüyor mu” sorusunu da, “Keşke düşünse” diye yanıtladı.



Kriz erkekleri daha çok indirime yöneltti



CEM Hakko, krizle birlikte erkek müşterilerinin daha çok indirimli günlerde alışverişe yöneldiğini gördüklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Kriz öncesi müşterilemizin yüzde 55’i kadın, yüzde 45’i erkekti. Krizde bu oran yüzde 65 kadın, yüzde 35 erkek şeklinde değişti.”



Vakko Çikolata için 18 kişi çalışıyor



Cem Hakko ile Jeff Hakko, Vakko markasıyla vitrinlere çıkardıkları çikolatalara yeni ürünler eklediklerini bildirdi. Cem Hakko, “Çikolatanızı Ülker’de mi ürettiriyorsunuz?” sorusu üzerine, tesisin adını vermek yerine, “Vakko çikolata için bizim 18 elemanımız çalışıyor. Kazandaki ürün İsviçre’ye gönderiliyor. Orada testlerden geçtikten sonra kalıplara dökülüp, vitrine çıkıyor ” dedi.



Kravatın yüzde 35’i kasım-aralıkta satılır



CEM Hakko, bir soru üzerine, Vakko’da toplam kravat satışlarının yüzde 35’inin yılbaşı hediyelerinin gündeme gelmeye başladığı kasım-aralık ayında gerçekleştiğini belirterek, “Hediyeler bizim açımızdan da işe yarıyor. Hediye edilen ürünü değiştirmeye geleni Vakko’ya müşteri olarak kazanıyoruz” dedi.



Ismarlama takım elbiseleri artık İtalya’da ürettiriyor



Vakko’nun ısmarlama takım elbiselerini artık İtalya’da ürettirdiğini vurgulayan Cem Hakko, ısmarlamaya çok önem verdiklerini belirterek, şunları söyledi: “Takım elbise siparişlerini iki hafta içinde teslim ediyoruz. Ismarlama gömlekleri de 7-9 günde teslim ediyoruz. Tek gömlek de olsa sipariş alıyoruz. Çünkü beğenince gerisi mutlaka geliyor. Ismarlama genelde hava koşullarından çok etkileniyor. Bizim müşterilerimizin iyi giyinmeye ihtiyacı var.”