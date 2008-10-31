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Vakit'in manşetinde 'tartışılan fotoğraf'

Vakit gazetesi Ergenekon'la bağlantısı olduğunu ileri sürdüğü bir fotoğrafı manşetine taşıdı. Fotoğrafta Tuğgeneral Ferhat Özgen Ergenekon tutuklusu Özoğlu&

31 Ekim 2008 02:00

Vakit gazetesi Ergenekon'la bağlantısı olduğunu ileri sürdüğü bir fotoğrafı manşetine taşıdı. Fotoğrafta Şırnak Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ferhat Özgen Kuvay-ı Milliye Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Ergenekon soruşturmasında tutuklanan Durmuş Özoğlu'na karşı esas duruşa geçmiş.

Vakit gazetesi manşetine taşıdığı bir fotoğrafla tartışma yarattı. Fotoğrafta Şırnak 6. Motorlu Piyade Tuğay Komutanı olduğunu ileri sürdüğü Tuğgeneral Ferhat Özgen, Ergenekon dava sürecinde tutuklanan Kuvay-ı Milliyet Derneği Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Özoğlu'na karşı esas duruşa geçmiş halde görülüyor.

Vakit gazetesi halen cezaevinde bulunan Durmuş Özoğlu'nun Kürtlere karşı ayaklamaya zemin hazırladığı iddiasıyla tutuklandığını ileri sürdü. Mayıs 2008'de Kıbrıs'ta çekildiği iddia edilen fotoğrafta Tuğgeneral Ergenekon tutuklusunu odasında ağırlıyor. Ergenekon tutuklusu odaya girer girmez Tuğgeneral Özoğlu'na tekmil veriyor.

Terfiden önce çekilmiş

17 Mayıs 2008'de sabah 09.35'de çekildiği iddia edilen bu fotoğraftan sonra, Ferhat Özgen Tuğgeneralliğe yükselirken, Durmuş Ali Özoğlu da Ergenekon davası çerçevesinde halkı iş savaşa sürükleyecek fiillerinden dolayı tutuklandığı belirtiliyor. Vakit başyazarı Hasan Karakaya'nın da başyazısını ayırdığı bu fotoğraf tartışma yarattı.

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