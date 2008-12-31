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Vakit yazarının yılbaşı küfürü

Vakit yazarı Karakoç, dünkü yazısında yılbaşı kutlayanlara "Hadi s...n ordan ukala satılmışlar" diye seslendi.

31 Aralık 2008 02:00

Vakit gazetesi temsilcileri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı gezilerine davetli gazeteciler arasında gözüküyor. Başbakan, sıkça Vakit yazarlarını yanına alarak onlara paye veriyor

Vakit gazetesi yazarlarından Abdurrahim Karakoç, dünkü köşesinden yılbaşı kutlayan vatandaşlara  "Hadi s...n ordan ukala satılmışlar" diye seslendi. Karakoç, dünkü yazısını sanki konuşur(!) gibi yazmış:
"“Yahudilerin Hanuka-manuka, Tuzsuz Peynir bayramları ile insan kanından imal edilmiş çörek bayramı da sizin olsun...O gayrimüslim bayramlarını biz de mi kutlamalıyız? Hadi s...n oradan ukala satılmışlar... Durmadan çam kesmeye devam eyleyin. Durmadan hindi kesmeye gayret gösterin...Mezeleriniz bol olsun ki tıka-basa içesiniz, sonra da yola-bele kusmuğunuzu dökesiniz... Nasıl olsa devlet baba, polis ve itfaiyeci kullarını hazır vaziyette bekletiyor sizler için... Hayvan leşi gibi kıpırdamadan yatanlarınızı dört ayaklarından tutarak evlerine kadar taşıyacak görevliler mevcut... He ya, büyük ikramiye hangi ilimize çıkmıştır? Ve dahi: “Yılbaşı kutlamaları Hıristiyanlık âdeti değilmiştir... Takvim yılının icadıyla başlamış mış mış... Tu utanmaz yüzlerinize..."
Karakoç dünkü yazısını, ilk mısrası "Tahsisli köşelerden itler havlıyor hâlâ" cümlesinden müteşekkil bir dörtlük ile de süsledi.
Bu küfürler, 2009 yılına girerken Türkiye'de basın özgürlüğünün ulaştığı son aşamayı simgeliyor.

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