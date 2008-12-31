Vakit yazarının yılbaşı küfürü

Vakit
gazetesi temsilcileri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı
gezilerine davetli gazeteciler arasında gözüküyor. Başbakan, sıkça
Vakit yazarlarını yanına alarak onlara paye veriyor
Vakit gazetesi yazarlarından Abdurrahim Karakoç, dünkü köşesinden yılbaşı
kutlayan vatandaşlara "Hadi s...n ordan ukala satılmışlar" diye seslendi. Karakoç,
dünkü yazısını sanki konuşur(!) gibi yazmış:
"“Yahudilerin Hanuka-manuka, Tuzsuz Peynir bayramları ile insan
kanından imal edilmiş çörek bayramı da sizin olsun...O gayrimüslim
bayramlarını biz de mi kutlamalıyız? Hadi s...n oradan ukala
satılmışlar... Durmadan çam kesmeye devam eyleyin. Durmadan hindi
kesmeye gayret gösterin...Mezeleriniz bol olsun ki tıka-basa içesiniz,
sonra da yola-bele kusmuğunuzu dökesiniz... Nasıl olsa devlet baba,
polis ve itfaiyeci kullarını hazır vaziyette bekletiyor sizler için...
Hayvan leşi gibi kıpırdamadan yatanlarınızı dört ayaklarından tutarak
evlerine kadar taşıyacak görevliler mevcut... He ya, büyük ikramiye
hangi ilimize çıkmıştır? Ve dahi: “Yılbaşı kutlamaları Hıristiyanlık
âdeti değilmiştir... Takvim yılının icadıyla başlamış mış mış... Tu
utanmaz yüzlerinize..."
Karakoç dünkü yazısını, ilk mısrası "Tahsisli köşelerden itler havlıyor hâlâ" cümlesinden müteşekkil bir dörtlük ile de süsledi.
Bu küfürler, 2009 yılına girerken Türkiye'de basın özgürlüğünün ulaştığı son aşamayı simgeliyor.