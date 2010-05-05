Vakit yazarından retçi AKP'lilere: Yavşak tipler

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Vakit Gazetesi yazarı Serdar Arseven, siyasi partilerin kapatılmasını zorlaştıran Anayasa değişiklik maddesine ‘’Ret’’ oyu veren ve maddenin paketten düşmesine neden olan iktidar milletvekillerine ‘’yavşak tipliler’’ dedi.‘’AK Parti’de birkaç Namert’’ başlığı ile bir yazı kaleme alan Arseven, parti içinde ret oyu verenlerin ‘’Karanlıktan yararlandıklarını’’ savunarak ‘’Baykal işbirlikçisi yarasa ruhlu herifler’’ dedi ve şunları yazdı:‘’Yavşak tipler, Gizli oylama cengaverleri, Evet efendim, sepet efendimciler. Zamane Brütüsleri. Anayasa oylamasında AK Partinin başına gelen, dejenerasyonun yansımasıdır. Grup toplantısında düşüncelerini dile getiremeyen, Baykal ile alttan alta iş bitirmeyi çıkarları açısından çok daha uygun gören, bir takım yav..k tipler... Sayın Başbakanı en hayati maddede sırtından hançerlediler.(..) Mert olun. Adam gibi davranın. Adamlarla birlikte olun. Namertleri aranızda yaşatmayın."‘’Yavşak’’ sözcüğü siyasi literatüre 17 yıl önce girdi. Mart 1993'te Devlet Bakanı Cavit Çağlar, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz hakkında, "Mesut yavşaktır. Beni konuşturmasın, onu sokağa çıkamaz hale getiririm" demişti. Yılmaz’ın açtığı dava sonucu, Cavit Çağlar 1994 yılında, 200 milyon lira tazminata mahkum olmuştu.