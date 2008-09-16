Vakit yazarı Üzmez'e 25 yıl hapis istemi

14 yaşındaki kıza cinsel istismar'la suçlanan Vakit yazarı Üzmez hakim karşısına çıkacak



Bursa'da 14 yaşındaki B.Ç.'ye ‘cinsel istismarda bulunduğu’ iddiasıyla tutuklanan Vakit gazetesinin 78 yaşındaki yazarı Hüseyin Üzmez'in yargılanmasına yarın başlanacak. Tutuklandığı nisan ayından sonra ilk kez yargıç önüne çıkacak olan Üzmez'in 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.



Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde can güvenliği açısından önce tek kişilik koğuşa, ardından yaşlıların kaldığı bölüme nakledilen Hüseyin Üzmez hakkında hazırlanan 6 sayfalık iddianamede, B.Ç. ve annesi ile yaptığı telefon görüşmelerine yer verildi.



Bursa'da 9 Ocak 2003 tarihinde Nilüfer Evlendirme Dairesi'nde, o dönem 23 yaşında olan hafız Ayşe Yılmaz'la evlenen Hüseyin Üzmez, B.Ç.'nin söylediklerinin doğru olabileceğini belirterek, kendisinden 64 yaş küçük olan kız çocuğu ile de evlenmeyi düşündüğünü öne sürmüştü.



Hüseyin Üzmez ile B.Ç.'nin annesi Livaze Ç.'nin yargılanmasına yarın Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. İ



İlk kez hakim karşısına çıkacak olan Üzmez'e, `Küçük yaştaki kıza cinsel istismarda bulunup ruh sağlığını bozmak' suçlamasıyla 25 yıl, anne Livaze Ç.'ye ise `Kızını fuhuşa teşvik' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Aynı soruşturmada gözaltına alınan baba Bekir Ç. hakkında ise, savcılık tarafından soruşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.





Teknik takiple yakalandı



Bir ihbarı değerlendiren İnegöl Cumhuriyet Savcılığı, küçük yaştaki kızları B.Ç.'yi para karşılığı erkeklere sattığı öne sürülen anne Livaze Ç. ile baba Bekir Ç.'nin telefonlarını dinlemeye almıştı. Savcılık telefon görüşmelerinden, Vakit gazetesi yazarı Üzmez'in B.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğunu ortaya çıkartmıştı. Polis, geçen Nisan ayında Hüseyin Üzmez, B.Ç. ve annesi Livaze Ç.'yi gözaltına almıştı. Kızını sattığı öne sürülen Bekir Ç. ise İnegöl'de yakalanmıştı. Üzmez'in, ilerleyen yaşı nedeniyle cinsel ilişkiye giremeyip, B.Ç. ve annesinin cinsel organlarını okşayıp öptüğü ifadelerde yer almıştı.



26 Nisan günü geniş güvenlik önlemleri altında Mudanya Adliyesi'ne çıkartılan Hüseyin Üzmez ile B.Ç.'nin annesi Livaze Ç. tutuklanırken, baba Bekir Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. B.Ç. ise devlet korumasına alındı.

