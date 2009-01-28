Vakit yazarı örgüt yöneticisi mi?

Vakit gazetesi yazarı Selahattin Eş Çakırgil, Mumcu, Kışlalı ve Üçok suikastı faillerini eğitim için İran’a götürmekle suçlanıyor.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili olarak 16 yıl sonra açtığı davada, hakkında ‘örgüt yöneticisi olduğu’ iddiasıyla 22,5 yıla kadar hapsi istenen sanıklardan Selahattin Eş’in, Anadolu’da Vakit Gazetesi’nde bir süre öncesine kadar köşe yazıları yayımlanan Selahattin Eş Çakırgil ile aynı kişi olduğu ileri sürüldü. İddianamede, 1980 askeri darbesinden sonra Tahran’a gittiği ve burada yaşamını sürdürdüğü öne sürülen Eş, aralarında Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı ve Bahriye Üçok cinayetlerinin de olduğu 17 ayrı olayın faillerini askeri eğitim için İran’a götürmekle suçlanıyor.



Tevhid- Selam Kudüs Ordusu örgütünde ‘özel görevli olmak, sevk ve yönetiminde bulunmak’la suçlanan Eş’e ilişkin bilgiler, yine yazılarını İran’dan gönderdiği bilinen Anadolu’da Vakit’te birkaç ay öncesine kadar yazıları yayımlanan Selahattin Eş Çakırgil’le benzerlik gösteriyor. İddianamede, diğer sanıklar Ali Akbulut ve Ahmet Cansız’la birlikte Tahran’da yaşadığı belirtilen Selahattin Eş Çakırgil, cinsel tacizle suçlanan Vakit Yazarı Hüseyin Üzmez’e tepki gösteren yazılar yazmıştı.



Bu arada sanıklardan Aydın Koral’ın da cinayetlerden önce Selam Gazetesi yayın yönetmeni olduğu öğrenildi. Koral’ın hakkında 19 dava dosyası olduğu da öğrenildi.



