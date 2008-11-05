Vakit önünde CHP protestosu

Gazetenin Mahmutbey İSTOÇ'daki binası önünde toplanan partili kadınlar, "Türkiye laiktir, laik kalacak", "Mollalar İran'a" sloganları attı. Parti minibüsünden "10. Yıl Marşı"nın çaldığı sırada, Vakit gazetesi binasından da "Mehter Marşı" çalınması dikkati çekti.Protesto eylemi sırasında, polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. CHP'liler ile gazete çalışanları arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Güvenlik güçleri, gazete çalışanlarını binanın içine girmeleri konusunda uyarıda bulundu. Ancak çalışanlar, basın açıklamasını dinlemek için binanın önünde bekledi.Öte yandan gazete binasına "Zina serbest olsun diyen ahlaksızlar, Vakit'e nasıl ahlak dersi verebilir. Teşhircilere, fuhuşçulara, çocuk tacizcilerine, uyduruk değil, İslam'in öngördüğü cezalar verilsin, var mısınız?" yazılı pankart asılı olduğu görüldü.Bu sırada, CHP'li kadınlar da, "Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz, anneyi kandırdın, çocuğu korkuttun, bizi korkutamazsın, Allah'ı kandıramazsın" yazılı pankart açtı.Partili kadınlar adına açıklamayı okuyan CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Eylici, Türkiye'nin bugün bağrındaki tüm yangınlara rağmen Hüseyin Üzmez olayını konuştuğunu, çünkü bunun bir ahlak konusu olduğunu, bunun hafife alınamayacağını ya da görmezden gelinemeyeceğini söyledi."Devlet koruması altındaki bir çocuğun yaşamını altüst edecek bir olayın faili olan Üzmez, yargı kararıyla serbest kalmıştır" diyen Eylici, bu durumun hukuk, demokrasi, özgürlük ve en önemlisi de kadınlar adına büyük ayıp olduğunu kaydetti.Kadının saçının bir tek telinin görünmemesi için mücadele verenlerin, şimdi 14 yaşındaki bir çocuğun şerefini ve namusunu hiçe sayarak sustuğunu ileri süren Eylici, "Biz çağdaş demokratik ve laik Cumhuriyetimizin kadınları olarak, Cumhuriyet ve kazanımlarından rövanş almaya çalışanların baskı ve tehditlerinden korkmuyoruz" diye konuştu.CHPli kadınlar, açıklamanın ardından protestolarını alkışlarla sürdürdü.Basın mensuplarına açıklama yapan Vakit gazetesi Yayın Kurulu Üyesi ve Hukuk Danışmanı Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'nin açıklamasını tasvip etmediğini söyledi. Vakit gazetesinin görüşlerinin, asılan pankartta belirtildiğini ifade eden Karahasanoğlu, "Bugün zina yasak değilse, CHP'nin sayesinde olmuştur. CHP'nin bu konuda herhangi bir itirazda bulunmaya hiçbir hakkı yoktur. Vakit gazetesi olarak teşhircilere, zinacılara, çocuklara karşı cinsel istismara karşıyız" dedi.Karahasanoğlu, bir gazetecinin, Hüseyin Üzmez ile ilgili durumu sorması üzerine, Üzmez'in gözaltına alındığı günden bugüne 6 ay geçtiğini, gazetelerinde tek bir yazısının yayımlanmadığını ifade etti.Bu konuda gelen raporlara ve mahkeme kararlarına bakacaklarını, gazete olarak bir karar alacaklarını dile getiren Karahasanoğlu, "Eğer bu konudaki iddia kesinleşirse, Hüseyin Üzmez'in o mahkeme kararına karşı kurulan komployu ispat edecek bir açıklaması olmazsa, biz yolumuzu ayıracağımızı baştan söyledik. Ben bugüne kadar 4 ayrı raporu 20 defa okudum. 4 rapor da Hüseyin Üzmez'in lehine. Ancak biz yine diyoruz ki mahkeme verecek kararı" diye konuştu.Ali İhsan Karahasanoğlu'nun açıklamasının ardından protestolarına bir süre daha devam eden kadınlar, daha sonra buradan ayrıldı.