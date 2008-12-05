Vakit muhabirine genelev soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun suç duyurusu üzerine Vakit gazetesi muhabiri Kenan Ersözlü ile gazetenin sahibi Nuri Aykon hakkında soruşturma başlattı.



CHP Grup Başkanvekili Kılıçdaroğlu, Deniz Feneri davasını izlemek üzere Almanya'da bulunduğu sırada, “genelev olarak bilinen saunaya gittiği ve terör örgütü mensupları ile aynı araca bindiği” şeklinde haber yaptığı gerekçesiyle Vakit gazetesi muhabiri Kenan Ersözlü ile gazetenin sahibi Nuri Aykon hakkında suç duyurusunda bulundu.



Kılıçdaroğlu'nun suç duyurusu dilekçesini işleme koyan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ersözlü ve Aykon hakkında, “basın yoluyla hakaret” ve “iftira” suçlarından soruşturma başlattı.



Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mutluhan Karagözoğlu tarafından sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Almanya'daki Deniz Feneri Davasının Frankfurt'ta görülen duruşmasına, gözlemci sıfatıyla ve partisi tarafından görevlendirilmesi sebebiyle katıldığı kaydedildi.



Dilekçede, Vakit gazetesinde, 12 Kasım 2008 tarihinde, muhabir Kenan Ersözlü'nün kaleme aldığı, “Kılıçdaroğlu'na Şok Suçlama” başlıklı haberde, “Kılıçdaroğlu'nun, CHP MYK Üyesi Ali Kılıç ile birlikte Türkiye'de genelev olarak bilinen 'sauna'ya gittikleri, bu genelevden uyuşturucu kaçakçısı oldukları iddia edilen Mustafa Günel ve Nevzat Rıdvan isimli şahıslarla birlikte çıktıkları, uyuşturucu kaçakçısı olan bu şahısları takip eden Alman polisi tarafından onlarla birlikte aynı araçta yakalandıkları, bu şahısların aynı zamanda PKK terör örgütü mensubu oldukları” şeklinde ifadelere yer verildiği bildirildi.



Vakit gazetesinin 13 Kasım 2008 tarihli nüshasında da Ersözlü tarafından kaleme alınan “CHP'liler Polis Katilleriyle Görüşmüşler” başlıklı haberde aynı iddiaların tekrarlandığı hatırlatılan dilekçede, haberde, “terör örgütü mensubu olan bu şahısların Başkomiser Hilmi Kaya ve Osman Tekin isimli 2 polis memurunun katili olduklarının” ileri sürüldüğü kaydedildi.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “itibarlı, tanınmış siyasi bir kişi” olduğu belirtilen dilekçede, “söz konusu haberlerde Kılıçdaroğlu'na isnat edilen somut fiil ve olguların, toplumun değer yargıları ile örf ve adeti bağlamında katlanılmaz ağırlıkta çirkin nitelikte olduğu” ifade edildi.



Dilekçede, “Söz konusu haber, gerçeklik vasfını taşımadığından, iftira niteliğinde olduğundan ve haberin verilme amacı kamu yararından ziyade kin ve öfke tatminine hizmet ettiğinden hakaret suçu oluşmuştur” denildi.



Suç duyurusu dilekçesinde, Aykon ve Ersözlü'nün, “basın yoluyla hakaret” ve “iftira” suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.



Dilekçeyi işleme koyan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Nuri Aykon ve Kenan Ersözlü hakkında soruşturma başlattı.

