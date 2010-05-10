T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vakit gazetesine kaset baskını

Erdoğan’ın, Baykal'a ait olduğu iddia edilen gizli kamera kayıtları ile ilgili üç bakanına talimat verdiği öğrenildi.

10 Mayıs 2010 03:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP Lideri Deniz Baykal ve Milletvekili Nesrin Baytok’a ait olduğu iddia edilen gizli kamera kayıtları ile ilgili üç bakanına talimat verdiği öğrenildi.

Erdoğan; İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’a, olayla ilgili soruşturma çerçevesinde elde edilen tüm sonuçların direkt CHP Lideri Baykal’a iletilmesini istemiş.


Baykal'a bilgi verin emri

Başbakan Erdoğan’ın soruşturma aşamasında ele geçen istihbari bilgilerin ve kasetle ilgili teknik bulguların da kamuoyuna sızmadan Baykal’a iletilmesi yönünde kesin talimat verdiği öğrenildi. Baykal ile ilgili “Varan 2 Geliyor” diye verilen ikinci kaset görüntülerinin basına sızmasına Başbakan Erdoğan’ın engel olduğu da iddia edildi.


Polisin Vakit'e kaset baskını

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a ait olduğu ileri sürülen görüntüleri yayınlayan habervaktim.cominternet sitesinin ardından Vakit Gazetesi’nin Ankara bürosunda da arama yapıldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk’ün talimatı ile yapılan aramada bilgisayarlarda inceleme yapıldı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24