Vakit gazetesine kaset baskını

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP Lideri Deniz Baykal ve Milletvekili Nesrin Baytok’a ait olduğu iddia edilen gizli kamera kayıtları ile ilgili üç bakanına talimat verdiği öğrenildi.



Erdoğan; İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’a, olayla ilgili soruşturma çerçevesinde elde edilen tüm sonuçların direkt CHP Lideri Baykal’a iletilmesini istemiş.





Baykal'a bilgi verin emri



Başbakan Erdoğan’ın soruşturma aşamasında ele geçen istihbari bilgilerin ve kasetle ilgili teknik bulguların da kamuoyuna sızmadan Baykal’a iletilmesi yönünde kesin talimat verdiği öğrenildi. Baykal ile ilgili “Varan 2 Geliyor” diye verilen ikinci kaset görüntülerinin basına sızmasına Başbakan Erdoğan’ın engel olduğu da iddia edildi.





Polisin Vakit'e kaset baskını



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a ait olduğu ileri sürülen görüntüleri yayınlayan habervaktim.cominternet sitesinin ardından Vakit Gazetesi’nin Ankara bürosunda da arama yapıldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk’ün talimatı ile yapılan aramada bilgisayarlarda inceleme yapıldı.





