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Vakit: Baykal dostluğu Üzmez'e kapak olsun

Vakit gazetesi önünde 'Üzmez Protestosu' düzenleyen CHP'lileri eleştiren Vakit köşe yazarı Hasan Karakaya, Üzmez'in kendilerinin değil, Baykal'ın dostu olduğunu iddia etti.

06 Kasım 2008 02:00

CHP İstanbul İl Örgütü'nün Hüseyin Üzmez'i protesto etmek için Vakit gazetesinin önünü seçmesi, Vakit  gazetesi yazarı Hasan Karakaya tarafından bugünkü yazısında  eleştirildi.
 
Karakaya, Vakit gazetesi olarak 'Hüseyin Üzmez'in yaptığı iddia edilen  cinsel tacizi ve tahliye edildikten sonra çıktığı televizyon  ekranlarındaki konuşmaları onaylamadıklarını' belirtti. Ayrıca, bu nedenden dolayı, Üzmez'in tutuklanışından bu yana geçen 6 aylık sürede, Hüseyin Üzmez'e
'tek bir yazı bile' yazdırmadıklarını, yazdırmayı da düşünmediklerini açıkladı.

'Üzmez, bir Baykal hayranı'

Aynı köşe yazısında, Karakaya ayrıca ilginç bir iddiayı da  dillendirdi. Hüseyin Üzmez'in kendilerinin değil, Baykal'ın iyi bir dostu olduğunu iddia eden Karakaya, delil olarak Hüseyin Üzmez'in çeşitli tarihlerde Vakit gazetesinde kaleme aldığı Baykal'ı öven yazılarını  örnek gösterdi. Yazısında, Üzmez'e de seslenen Karakaya, 'Seni ilk protesto edenler CHP'li dostların oldu','Besle kargayı oysun gözünü' dedi.






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