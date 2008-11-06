Vakit: Baykal dostluğu Üzmez'e kapak olsun

CHP İstanbul İl Örgütü'nün Hüseyin Üzmez'i protesto etmek için Vakit gazetesinin önünü seçmesi, Vakit gazetesi yazarı Hasan Karakaya tarafından bugünkü yazısında eleştirildi.



Karakaya, Vakit gazetesi olarak 'Hüseyin Üzmez'in yaptığı iddia edilen cinsel tacizi ve tahliye edildikten sonra çıktığı televizyon ekranlarındaki konuşmaları onaylamadıklarını' belirtti. Ayrıca, bu nedenden dolayı, Üzmez'in tutuklanışından bu yana geçen 6 aylık sürede, Hüseyin Üzmez'e

'tek bir yazı bile' yazdırmadıklarını, yazdırmayı da düşünmediklerini açıkladı.



'Üzmez, bir Baykal hayranı'



Aynı köşe yazısında, Karakaya ayrıca ilginç bir iddiayı da dillendirdi. Hüseyin Üzmez'in kendilerinin değil, Baykal'ın iyi bir dostu olduğunu iddia eden Karakaya, delil olarak Hüseyin Üzmez'in çeşitli tarihlerde Vakit gazetesinde kaleme aldığı Baykal'ı öven yazılarını örnek gösterdi. Yazısında, Üzmez'e de seslenen Karakaya, 'Seni ilk protesto edenler CHP'li dostların oldu','Besle kargayı oysun gözünü' dedi.













