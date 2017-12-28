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VAKIFLARA AİT YERLERİ SAHTE BELGELERLE KİRALAYANLARA YÖNELİK OPERASYONDA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Vakıflar Müdürlüğü'ne ait taşınmazların sahte belgelerle kiralanması konusuyla ilgili sabah saatlerinde operasyon düzenledi

28 Aralık 2017 15:38

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Vakıflar Müdürlüğü\'ne ait taşınmazların sahte belgelerle kiralanması konusuyla ilgili sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi.
9 Şüpheli hakkında \'Nitelikli dolandırıcılık\', \'Resmi belgede sahtecilik\', \'Özel belgede sahtecilik\' ve \'Görevi kötüye kullanma\' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.
 

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