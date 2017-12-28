VAKIFLARA AİT YERLERİ SAHTE BELGELERLE KİRALAYANLARA YÖNELİK OPERASYONDA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Vakıflar Müdürlüğü\'ne ait taşınmazların sahte belgelerle kiralanması konusuyla ilgili sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi.

9 Şüpheli hakkında \'Nitelikli dolandırıcılık\', \'Resmi belgede sahtecilik\', \'Özel belgede sahtecilik\' ve \'Görevi kötüye kullanma\' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

