Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Hrant Dink Vakfı açıklaması: Kötülükle hep birlikte ve sağduyu ile mücadele edeceğiz

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehditlere tepki gösterdiği açıklamasında, "Kötülükle hep birlikte ve sağduyu ile mücadele edeceğiz" denildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vakıf hukukunun her daim koruyucusu olunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hrant Dink Vakfı'na yapılan tehditler; birlik ve beraberliğimize yapılmış, kardeşliğimiz hedef alınmıştır. Vakfımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kötülükle hep birlikte ve sağduyu ile mücadele edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

TIKLAYIN - Hrant Dink Vakfı: Rakel Dink ve avukatımız ölümle tehdit edildi; yükseltilmesinde sakınca görülmeyen nefret dili azmettirir!

TIKLAYIN - Hrant Dink Vakfı'na ikinci tehdit olayının şüphelisi tutuklandı