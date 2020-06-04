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Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Hrant Dink Vakfı açıklaması: Kötülükle hep birlikte ve sağduyu ile mücadele edeceğiz

04 Haziran 2020 00:41

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehditlere tepki gösterdiği açıklamasında, "Kötülükle hep birlikte ve sağduyu ile mücadele edeceğiz" denildi. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vakıf hukukunun her daim koruyucusu olunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hrant Dink Vakfı'na yapılan tehditler; birlik ve beraberliğimize yapılmış, kardeşliğimiz hedef alınmıştır. Vakfımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kötülükle hep birlikte ve sağduyu ile mücadele edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. 

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