Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bursa'nın tek kilisesini Hristiyanların elinden almaktan vazgeçti

Bursa'da; Latin Katolik, Alman Katolik, Ortodoks ve Protestan cemaatlerinin ortaklaşa kullandıkları, şehrin tek Hristiyan ibadethanesi olan Fransız Kilisesi Kültürevi'nin gelecek cuma gününe kadar boşaltılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bırakılması istenmişti. Vakıflar Genel Müdürlüğü kararından vazgeçerek, kilisenin Hristiyanlarca kullanılmasına devam edileceğini bildirdi.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu’nu bugün telefonla arayan Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kilisenin daha önceki gibi ibadet amaçlı kullanılacağını, Hristiyan yurttaşların binayı boşaltmasına gerek olmadığını bildirdi. Bu habere sevinin Hristiyanlar, yeni bir protokol yapılması için Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe'den ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'dan randevu talebinde bulundu.

Kulakçıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Toplumsal ilişkilerin mozaik örneği kullanılarak açıklandığı ülkemizde mozaiğin dökülen parçaları olarak yer almak istemediğimizi ifade ederek kesin çözüm seçeneklerini deniyoruz” dedi.

Bursa'da yaşayan dört Hıristiyan topluluğu, 2002-2004 yıllarında restore ettikleri kiliseyi, büyükşehir belediyesi ile yaptıkları protokol sonucu ibadethane olarak kullanıyordu. Protestan Topluluğu'nun Pastörü İsmail Kulaçoğlu'nun verdiği bilgiye göre bu protokol, 2015 yılında bitmişti.

Topluluğun başvurduğu büyükşehir belediyesi yetkilileri, bir şirket kurarak kendilerine başvurmalarını ve buna göre tahsis işlemi yapacaklarını belirtmişti. Şirket kurup belediyeye başvuran Hıristiyanlara dün "Kiliseyi boşaltın" haberi ulaşmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden telefonda arandığını belirten Kulakçıoğlu, "Daha önce yazılı ve sözlü bir bildirimde bile bulunmadılar. Birkaç gün içinde boşaltın ve bize boş halde bırakın' deyip gelecek hafta cuma gününe kadar süre verdiler" demişti.

Kilisede 100'ü aşkın vatandaşın ibadet ettiğini kaydeden Kulakçıoğlu, bu tutumu rencide edici bulduklarını vurgulayarak, "Avrupa şehri olarak ilan edilen Bursa'da inanç turizmi çerçevesinde kullanılan kilisenin kapatılması anlamına kararın değişeceğini umuyoruz" demişti.