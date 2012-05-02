Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayasofya'yı cami olarak tanıttı!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandığı öne sürülen “2012 Mihraplar Takvimi”nde Ayasofya Müzesi "cami" olarak tanımlandı. Takvimde; mayıs ayının bulunduğu yaprakta Ayasofya'nın mihrab fotoğrafı yer aldı ve fotoğrafının altına "Ayasofya Camii" yazısı yazıldı.

Yeni Akit gazetesi, "Ayasofya aslına dönüyor", "Müze değil cami" başlıklarıyla maşetten yayımladığı haberde Ayasofya'nın ibadete açılacağını iddia etti.

Ayasofya Müzesi'nin cami olarak tanımlandığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün takviminde; Bursa Ulu Camii, Sivas Divriği Ulu Camii, Nevşehir Damsaköy Camii, Konya Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Kayseri Hunat Camii, İstanbul Rüstem Paşa Camii, Manisa Muradiye Camii, İstanbul Süleymaniye Camii, İzmir Hisar Camii, Edirne Muradiye Camii, İstanbul Yıldız Hamidiye Camii'nin fotoğrafları yer aldı.

Takvimde; “Ayasofya Camii- İstanbul” başlıklı ve Ayasofya'nın mihrab fotoğrafının yer aldığı bölümde şu bilgiler yer aldı:

"Fatih Sultan Mehmed'in 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilen Ayasofya Camii'nin 19. yüzyılda yenilenen mihrabı mermerdendir. İçinde şemse ile yıldız motiflerinin yer aldığı çokgen planlı nişin üzerini yarım kubbeli kavsaranın örttüğü bir örnektir. Kıvrık dallı, akantus yapraklı geniş bordürle sınırlanan mihrapta bolca altın yaldız kullanılmış olup üstte gösterişli bir tepeliği bulunmaktadır. Mihrabın iki yanında Kanuni Sultan Süleyman Devri'nde (1520-1566) yapılan Macaristan seferinde, Budin'in fethi sırasında, Sadrazam İbrahim Paşa tarafından, Macar Kralı 1. Matyas'ın sarayından getirilen şamdanlar bulunmaktadır.”