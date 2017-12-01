Vakıfbank'tan 'Zarrab' açıklaması

Vakıfbank, "Vakıfbank, her zaman gerek yasalara ve ilgili mevzuata, gerekse uluslararası düzenlemelere ve kurallara uygun hareket etmiştir" açıklaması yaptı.

Piyasaların da yakından takip ettiği ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı Reza Zarrab davasında jürili duruşmalar devam ediyor. Zarrab'ın ifadelerinde adı geçen Vakıfbank'tan yapılan bu sabah yapılan açıklama şöyle:

"Ulusal ve uluslararası bankacılık çevrelerinde yıllardır net bir şekilde bilindiği üzere Bankamızın ABD'de görülen söz konusu davada bahsi geçen süreçlerin hiçbir yerinde, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde ilgisi ve dahli olmamıştır.

Vakıfbank, her zaman gerek yasalara ve ilgili mevzuata, gerekse uluslararası düzenlemelere ve kurallara uygun hareket etmiştir. Bankamız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı özen ve titizlikle davranmaya devam edecektir."

Zarrab, ifadesinin ikinci gününde Halkbank üzerinden yapılan altın ticaretine Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın dahil edilmesi için dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'dan talimat aldığını iddia etmişti.

Adı geçen diğer bankaların dün yaptıkları açıklamalar ise şöyle:

Halkbank

"Bankamızca, herhangi bir ülkeyle ilgili olarak mahiyeti belirsiz ve hukuksuz bir ticari işleme taraf olunmamış, kaynağı ve mahiyeti belirsiz transfer işlemi gerçekleştirilmemiştir. İddia edildiği şekilde yaptırımlara konu işlemlerde yaptırımların aşılması amacına yönelik sistematik ve bilinçli bir ihlal söz konusu olmayıp yasaklı tarafların ve malların ihracına aracılık edilmemiştir."

Denizbank

"Paranın yurtdışı edilip bir takım işlemlerle yurtdışından getirilmesi konusunda hiçbir dahlimiz yok. ABD'de araştırılan konu isteyerek ve bilerek bu yaptırımlar delindi mi? Burada ne bilerek isteyerek ne de bilmeden istemeden Denizbank'ın hiçbir işlemi yok."

Aktifbank

"Bankamız tarafından bugüne kadar ABD ve diğer uluslararası yaptırımların ihlal edilmesine yönelik herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir. Bankamız geçmişte ve bugün gerek ulusal gerekse de uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde çalıştığından, dava neticesinde tarafımıza yöneltilebilecek herhangi bir negatif sonuç olmayacaktır."

Ziraat Bankası

"İddiaları reddediyoruz. Ziraat Bankası uluslararası düzenlemelere uygun hareket etmektedir."