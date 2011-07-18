Vakıfbank'tan ve Ali Ağaoğlu'ndan usulsüz kredi iddiasına yanıt

T24 - Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan "Aliağaoğlu rüşvet verdi oldu" haberine Vakıfbank'tan ve Ali Ağaoğlu'ndan yalanlama geldi.



Vakıfbank, bankanın, bugüne kadar hiçbir dönemde uygun olmayan hiçbir proje veya yatırımcıya usulsüz şekilde kredi açmadığını bildirdi.



Vakıfbanktan, bugün Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan "Ağaoğlu rüşveti verdi, oldu" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada, haberin genelinde şahıslara yönelik iddiaların yer aldığı belirtilerek, bankanın adının usulsüz kredilendirmelerle ilişkilendirilmesi kınandı.



"Bankamız, bugüne kadar hiçbir dönemde uygun olmayan hiçbir proje veya yatırımcıya usulsüz bir şekilde kredi açmamıştır" ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Vakıfbank için proje kredilerinde risk-teminat dengesi, kredinin verimliliği ve geri ödeme koşullarının önemli olduğu, bu kriterler dışında herhangi bir koşulun söz konusu olmadığı belirtildi.



Bahsi geçen kredinin kısa bir sürede kullandırılmasının da söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bankamız, söz konusu projeyle başından beri ilgilenmiş ve krediye değer bulmuştur. Anılan proje, TOKİ iştiraki olan Emlak GYO projesi olup, hasılat paylaşımı esasları çerçevesinde ve Emlak GYO kontrolünde yürütülecektir. Tüm nakit akışı Emlak GYO tarafından kontrol edilecektir. Dolayısıyla Ayazağa proje kredisi, esas itibariyle proje değerliliğine, risk-teminat dengesine ve kredinin verimliliğine bakılarak tahsis edilmiş bir kredidir.



Firma seçiminde, Emlak GYO’nun ihale şartnamesi çerçevesinde, ihaleyi kazanmış firmalar değerlendirmeye alınmıştır. Bankamızın kredilendirme süreçleri, tamamıyla bankacılık usul, mevzuat ve teamülleri çerçevesinde, kurumsal bir vizyonla ve Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda yürütülmekte olup, kişisel tercihlerin ve tasarrufların karar sürecinde etkili olması söz konusu değildir."





AĞAOĞLU: O zaman o bankada benim ve şirketlerimin hesabı yoktu



Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Vakıfbank’tan usulsüz kredi aldığı iddialarına ilişkin olarak, "O zaman, o bankada benim ve şirketlerimin hesabı yoktu. Benden daire aldığı zaman Bilal Bey bankanın genel müdürü bile değildi" dedi.



Ağaoğlu, Vakıfbank’tan usulsüz kredi aldığı iddialarına ilişkin olarak AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu iddiaların gerçekle alakası olmayan "saçma sapan" iddialar olduğunu söyledi.



İddialara ilişkin olarak hem maddi hem de manevi tazminat davası açacağını ifade eden Ağaoğlu, "Bunun dışında başta BDDK olmak üzere devlet denetleme kurulunun da başta Vakıfbank olmak üzere diğer tüm bankalarla olan bütün ilişkilerimin denetlenmesini istiyorum" dedi.



Ali Ağaoğlu, şunları kaydetti: "Ben sadece onlara daire vermedim ki, binlerce bankacıya daire verdim.



Biz daha çok beyaz yakalı dediğimiz ’B’ gelir grubuna proje üretiyoruz. Benden gelip yüzlerce bankacı daire almıştır, onlar da almıştır. Kaldı ki Vakıfbank eski Genel Müdürü Bilal Karaman benden dairesini 2003 senesinde aldı. 2003 senesinde Bilal bey bankada görevli dahi değildi. Benim de o bankayla en ufak ne şahsımın ne şirketlerimin bir kuruş hesabı dahi yok. Benden daire aldığı zaman Bilal bey bankanın genel müdürü bile değildi. Geldi normal müşteri gibi, ben tanımazdım bile, beğendi aldı." Neden böyle bir haber çıkmış olabileceğine ilişkin olarak da Ağaoğlu, "Benim onlarla herhangi bir ticari şeyim yok, sadece bir arsa satışında Albayrak Grubu ile karşı karşıya gelmiştik. Tamamen çamur at izi kalsın, Türkiye’nin güzide kurumlarını zan altında bırakan bir yazı..."