Vakıfbank'tan Aysun Özbek açıklaması

Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi takımlarından Vakıfbank Güneş Sigorta'nın milli voleybolcusu Aysun Özbek'in tesettüre girdiği iddia edildi.



Vakıfbank Güneş Sigorta Kulübü Bayan Voleybol Takımı'nın Şube Sorumlusu Tayfun Özeren, tesettüre girdiği iddia edilen oyuncuları Aysun Özbek'in şu anda izinli olduğunu, oyuncularıyla önümüzdeki hafta görüşeceklerini söyledi.



Telefonunu kapatan Aysun'a şu ana dek ulaşamadıklarını belirten Özeren, "Şu anda bir şey söyleyemiyoruz. Kapanıp kapanmadığını da bilemiyorum. Telefonunu kapatmış, kendisine ulaşamıyoruz. Zaten şu anda izinli. Bizimle bir yıl daha sözleşmesi var. Önümüzdeki hafta Aysun ile görüşüp, bu konuyla ilgili bir açıklama yapacağız" dedi.

