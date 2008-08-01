T24 LogoT24 Logo
Spor

Vakıfbank'tan Aysun Özbek açıklaması

Vakıfbank Güneş Sigorta Kulübü Voleybol Şube Sorumlusu Tayfun Özeren, tesettüre girdiği iddia edilen Aysun Özbek ile 1 yıl daha sözleşmeleri bulunduğunu ve kendisiyle önüm&uum

01 Ağustos 2008 03:00

Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi takımlarından Vakıfbank Güneş Sigorta'nın milli voleybolcusu Aysun Özbek'in tesettüre girdiği iddia edildi.

Vakıfbank Güneş Sigorta Kulübü Bayan Voleybol Takımı'nın Şube Sorumlusu Tayfun Özeren, tesettüre girdiği iddia edilen oyuncuları Aysun Özbek'in şu anda izinli olduğunu, oyuncularıyla önümüzdeki hafta görüşeceklerini söyledi.

Telefonunu kapatan Aysun'a şu ana dek ulaşamadıklarını belirten Özeren, "Şu anda bir şey söyleyemiyoruz. Kapanıp kapanmadığını da bilemiyorum. Telefonunu kapatmış, kendisine ulaşamıyoruz. Zaten şu anda izinli. Bizimle bir yıl daha sözleşmesi var. Önümüzdeki hafta Aysun ile görüşüp, bu konuyla ilgili bir açıklama yapacağız" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24