VakıfBank'ta hedef 6. Türkiye Kupası

İSTANBUL,(DHA) - VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, Türkiye Kupası Kupa Voley\'de bir kez daha mutlu sona erişmek istiyor.

Türkiye Kupası Kupa Voley çeyrek finalinde 22 Aralık cuma günü saat 14.00\'te Ankara\'daki TVF Başkent Voleybol Salonu\'nda Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile karşılaşacak olan VakıfBank, tarihindeki 6\'ncı Kupa Voley şampiyonluğunu elde etmek istiyor.

Müzesindeki 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu ve 3 CEV Şampiyonlar Ligi ile Türkiye\'nin Uluslararası arenadaki en başarılı takımı unvanına sahip olan VakıfBank Spor Kulübü, son olarak 2013-2014 sezonunda kazandığı Türkiye Kupası Kupa Voley\'de yeniden mutlu sona ulaşmak için sahne alıyor. Ankara\'daki TVF Başkent Voleybol Salonu\'nda oynanacak Kupa Voley\'de, sarı-siyahlıların ilk rakibi Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas olacak.

Kupa Voley\'de yarı final maçları 23 Aralık Cumartesi, şampiyonun belli olacağı final mücadelesi ise 24 Aralık Pazar günü yine aynı salonda oynanacak.