VakıfBank'ın pasörü Naz'dan hamilelik molası

İstanbul (DHA)

2012-2013 sezonundan bu yana VakıfBank Spor Kulübü\'nde forma giyen Naz Aydemir Akyol, voleybol kariyerine tatlı bir ara veriyor.

Sarı-siyahlı kulüp, anne olmaya hazırlanan 28 yaşındaki pasöre resmi internet sitesinden bir mesajla teşekkür ederek; \"Kulübümüzün rekorlarla anılan başarılarında önemli payı olan Naz ile ileride yollarımızın yeniden kesişmesi dileğiyle...\'\' açıklamasını paylaştı. VakıfBank\'ta 6 yıl görev yapan Naz Aydemir Akyol, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 3 Avrupa Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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