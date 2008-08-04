Vakıfbank'a bir yıldız daha

Vakıfbank Güneş Sigorta Bayan Voleybol Takımı, Sırbistan Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden olan ve geçen sezon Japonya'da Takefuji Bamboo forması giyen Jelena Nikolic'i kadrosuna kattı.



Güneş Sigorta Genel Merkezi'nde Jelena Nikolic ile 1 yıllık sözleşme imzalanırken, imza töreninde kulüp başkan yardımcıları Ömer Faruk Ergin, Taner Senseven, genel sekreter Mehmet Berent Bayrakçı, voleybol şube sorumlusu Tayfun Özeren ve takım menajeri Nalan Ural da hazır bulundu.



Avrupa'nın en önemli smaçörlerinden birini transfer ettiklerini anlatan Nalan Ural, ''Sırbistan Milli Takımı'nın baş smaçörünü transfer ettik. İhtiyacımız olan bir oyuncuydu ve Angelina Grün ile beraber takımımızın gücüne güç kattığımızı düşünüyorum'' dedi.



Vakıfbank Güneş Sigorta'nın Avrupa'da başarılı bir takım olduğunu söyleyen Jelena Nikolic ise gelmeden önce takımıyla ilgili çok güzel bilgiler aldığını ifade ederek, ''Ligde ve Avrupa'da başarıyla mücadele eden köklü bir kulüp. Bu sezon bir çok önemli oyuncu Türkiye'de oynayacak. Bunların başında da Vakıfbank Güneş Sigorta'da beraber forma giyeceğimiz Angelina Grün geliyor. Çok güzel bir lig olacak. Buraya geldiğim için çok mutluyum'' diye konuştu.



Sırbistan Milli Takımı ile 2006 yılında dünya üçüncülüğü, 2007 yılında da Avrupa ikinciliği kazanan Nikolic, 1.94 metre boyunda ve smaçör mevkiinde oynuyor.

