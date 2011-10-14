-Vakıfbank Türk Telekom, ikinci oldu ANKARA (A.A) - 14.10.2011 - Vakıfbank Türk Telekom, Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nın final maçında, Azerbaycan'ın Rabıta Bakü takımına 3-0 yenilerek, şampiyonayı ikinci sırada tamamladı. Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın final maçında güçlü rakibi Rabıta Bakü ile kupa mücadelesine çıkan Vakıfbank Türk Telekom, toplam 69 dakika süren mücadelede rakibine 25-15, 25-18 ve 25-9'luk setlerle 3-0 yenildi. Bu sonuçla Azerbaycan temsilcisi şampiyonluğa ulaşırken, Vakıfbank Türk Telekom şampiyonayı ikincilikle tamamladı. Şampiyonada geçen yıl Fenerbahçe Universal kupayı müzesine götürerek, tarihte bir ilke imza atmıştı. Vakıfbank Türk Telekom, Fenerbahçe Universal'ın ardından finale yükselme başarısı gösteren ikinci Türk takımı oldu.