VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi

VakıfBank- Galatasaray: 3-2
Sultanlar Ligi\'nde finalin adı belli oldu: Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank
İSTANBUL,(DHA)
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Serdar Nişancıoğlu, Yılmaz Duman
VAKIFBANK: Gözde, Rasic, Naz, Zhu, Kübra, Slöetjes, Gizem (L) (Cansu, Robinson, Ayça (L), Melis, Tuğba, Zehra)
GALATASARAY: Aslı, Neslihan, Cansu, Jack, Gamze, Rabadzhieva, Gizem (L) (İlkin, Bihter, Nursevil, Ruseva)
SETLER: 25-23, 24-26, 22-25, 32-30, 15-8
SÜRE: 142 dakika (29, 36, 26, 36, 15)
Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off Yarı Final Etabı ikinci maçında VakıfBank, kendi sahasında Galatasaray\'ı 25-23, 24-26, 22-25, 32-30 ve 15-8\'lik setlerle 3-2 mağlup ederek sarı kırmızılı rakibi karşısında seride durumu 2-0\'a getirdi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde finale yükseldi.
VakıfBank\'ın Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı\'ndaki rakibi ise yarı finalde Fenerbahçe\'yi eleyen Eczacıbaşı VitrA oldu.
Fenerbahçe ile Galatasaray takımları, Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde 3-4\'üncülük karşılaşmaları oynayacak.
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