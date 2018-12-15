VakıfBank Spor Kulübü, Saraybosna'da okul açtı

İSTANBUL (DHA) - VakıfBank Spor Kulübü, Avrupa\'daki ilk voleybol okulunu Bosna Hersek\'in başkenti Saraybosna\'da açtı. VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, \'\'İki ülke arasındaki tarihi ve manevi bağı pekiştirmek adına özel bir adım atıyor ve Türkiye dışındaki ilk voleybol okulumuzu Saraybosna\'da açıyoruz. Gönül bağımızın yanı sıra Bosna Hersekli gençlerin spora olan yatkınlıkları da buraya yatırım yapmamızın gerekçelerinden biridir\'\' dedi.

VakıfBank Spor Kulübü, altyapı yatırımlarına devam ediyor. İstanbul ve Ankara\'da ikişer, Kocaeli ve Bursa\'da birer olmak üzere toplam 6 VakıfBank Voleybol Okulu\'yla faaliyet gösteren sarı siyahlılar, Avrupa\'daki ilk voleybol okulunu Bosna Hersek\'in Saraybosna kentinde açtı. Böylece VakıfBank, yurtdışında voleybol okulu açan ilk Türk voleybol kulübü oldu.

Sportska Dvorana Ramiz Salcin Spor Salonu\'ndaki açılış törenine T.C. Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren, Bosna Hersekli yerel yöneticiler, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri, VakıfBank üst düzey yöneticileri ile VakıfBank Voleybol Okulu Saraybosna antrenörleri ve öğrencileri katıldı.

DEMREN: \"BOSNA HERSEK\'TE OLMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ\"

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren, Bosna Hersek\'te olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek şunları söyledi: \'\'VakıfBank Spor Kulübü olarak başarıya ve şampiyonluklara ulaşırken, altyapının önemine yürekten inanıyoruz. Bugün kendi altyapımızdan yetişen çok sayıda oyuncumuz A takımımızda forma giyiyor. Dünya kulübü olma vizyonumuzla başarımızın sürekliliği için ülkemiz dışında da yetenekli gençleri voleybola kazandırmayı kendimize görev ediniyoruz. Bu amaçla ilk adımımızı bugün Saraybosna\'da açılışını yaptığımız Voleybol Okulumuzla atıyoruz. Bu coğrafya insanının spora olan yatkınlığının da farkındayız. Bu da bizim yurt dışındaki ilk okulumuzu buraya açmamızdaki temel sebebidir. Ümit ediyorum ki; burada yetişecek genç kardeşlerimiz, iyi birer profesyonel sporcu olarak başta VakıfBank olmak üzere dünyanın en iyi takımlarında ve mücadele etme şansı yakalayacaktır. VakıfBank forması ile Avrupa ve dünya şampiyonlukları yaşayacaktır. Burası dünya voleybolunun en önemli altyapı okullarından biri olacak. Bugün ilk tohumlarımızı atıyoruz. İleride bunun çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü göreceğiz\'\' dedi.

ÖZCAN: \"GÖNÜL BAĞIMIZIN YANI SIRA BOSNA HERSEKLİ GENÇLERİN SPORA OLAN YATKINLIKLARI DA BURAYA YATIRIM YAPMAMIZIN GEREKÇELERİNDEN BİRİDİR\"

Dünya şampiyonu voleybolcuların Saraybosna\'da yetişeceğine inandığını söyleyen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, \'\'İki ülke arasındaki tarihi ve manevi bağı pekiştirmek adına özel bir adım atıyor ve Türkiye dışındaki ilk voleybol okulumuzu Saraybosna\'da açıyoruz. Gönül bağımızın yanı sıra Bosna Hersekli gençlerin spora olan yatkınlıkları da buraya yatırım yapmamızın gerekçelerinden biridir. Ümit ediyorum ki; bugünden itibaren burada yetişecek genç kardeşlerimiz iyi birer sporcu olarak başta VakıfBank olmak üzere dünyanın en iyi takımlarında forma giyecekler. Geleceğin Avrupa ve dünya şampiyonu voleybolcularının burada yetişeceğine yürekten inanıyorum\'\' ifadelerini kullandı.

KAVCIOĞLU: \"DÜNYA ÇAPINDA VOLEYBOLCULAR YETİŞECEK\"

VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanvekili Şahap Kavcıoğlu ise \'\'Türk voleybolunun gururu VakıfBank\'ın Balkanlar\'ın güzel ülkesi Bosna Hersek\'te faaliyete geçmesinden çok mutluyuz. Voleybol Okulumuz nice yetenekli çocuğumuzun dünya çapında voleybolcu olmasının yolunu açacak\'\' dedi.

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