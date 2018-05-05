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Spor

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

Imoco Volley Conegliano  - VakıfBank: 2-3  Mustafa AKIN / Bükreş(Romanya),(DHA) -  SALON: Sala Polivalenta HAKEMLER: Zsolt Mezeffy (Macarsitan), Mario Bernaola (İspanya) IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Bricio Ramos, Melandri, Fabris, Hil, Danesi, Wolosz, (De G

05 Mayıs 2018 21:35

Imoco Volley Conegliano  - VakıfBank: 2-3 

Mustafa AKIN / Bükreş(Romanya),(DHA) - 

SALON: Sala Polivalenta
HAKEMLER: Zsolt Mezeffy (Macarsitan), Mario Bernaola (İspanya)
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Bricio Ramos, Melandri, Fabris, Hil, Danesi, Wolosz, (De Gennaro, Cella, De Kruijf)
VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gözde Kırdar, Rasic, Sloetjes, Thing Shu, Zehra Güneş (Gizem Örge, Naz Aydemir Akyol, Robinson, Kübra Akman Çalışkan, Melis Gürkaynak)
SETLER: 22-25, 21-25, 25-17, 25-15, 14-16
SÜRE: 134 dakika (27, 30, 31, 24, 22)

CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali\'nde VakıfBank, Imoco Volley Conegliano\'yu 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. 
Romanya\'nın başkenti Bükreş\'te günün ilk maçında İtalyan ekip Imoco Volley Conegliano ile VakıfBank karşılaştı. Sala Polivalenta\'da oynanan CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali\'nde rakibini 3-2 mağlup eden VakıfBank, finale adını yazdıran ilk ekip oldu. Sarı siyahlı ekip üst üste 3, toplamda ise 8 kere finale yükselme başarısı sergiledi.
Günün ikinci karşılaşmasında saat 19.00\'da Romanya ekibi CSM Volei Alba Blaj, Galatasaray ile karşılaşacak. Mücadelenin kazananı yarın oynanacak final müsabakasında VakıfBank\'ın rakibi olacak.

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