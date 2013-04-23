Vakıfbank şampiyon

Vakıfbank, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nın ardından ligde de mutlu sona ulaşarak, sezonu 3 kupayla tamamladı.

Acıbadem Bayanlar Ligi Play-Off final serisinin, NTV Spor ve NTVSpor.net canlı yayınlanan üçüncü maçında Vakıfbank ile Eczacıbaşı Vitra, Burhan Felek Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Büyük bir çekişmeye sahne olan serinin ikinci maçının ardından üçüncü maçta rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Vakıfbank maçı 3-1 kazanarak seriyi 3-0 yaptı ve mutlu sona ulaştı. Tarihinde 7. kez lig şampiyonluğuna ulaşan Vakıfbank, yenilgi yüzü görmeden 47 maçlık galibiyet serisiyle kırılması zor bir rekora imza attı. Öte yadan Vakıfbank, ligdeki 7 yıllık şampiyonluk özlemine de son verdi

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Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Vakıfbank oldu. İlk teknik molaya 8-5 önde giren Vakıfbank, bloklardaki başarısını sürdürerek arayı açmaya başladı. Ancak 4 sayılık seri yakalayan Eczacıbaşı Vitra, skoru 14-13 yaparak farkı 1 sayıya indirdi. Fakat oyunun kontrolünü elinde tutan Vakıfbank ikinci teknik molaya da 16-13 üstün girdi ve seti de 25-22 kazandı.

İkinci sete de hızlı giren Vakıfbank, ilk teknik molayı 8-7 önde geçti. Eczacıbaşı Vitra’nın arayı kapatmasına izin vermeyen Vakıfbank farkı açmaya devam etti ve ikinci teknik molaya da 16-12 üstün girdi. 4 sayılık seri yakalayarak sete ortak olan Eczacıbaşı Vitra, 21-20 öne geçti. Ancak üstünlüğü yeniden ele geçiren Vakıfbank, seti 25-23 kazanarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sete Eczacıbaşı Vitra daha etkili başladı. Oyundan kopmayan Eczacıbaşı ilk teknik molaya 8-5 önde girdi. İkinci teknik molayı da üstün geçen Eczacıbaşı Vitra, Neslihan ile etkili olarak arayı açmaya devam etti. Vakıfbank’ın sete ortak olmasına izin vermeyen Eczacıbaşı Vitra seti 25-19 kazanarak durumu 2-1 yaptı.

Maçın dördüncü seti karşılıklı alınan sayılarla başladı. İyi servis atan Eczacıbaşı Vitra, ilk teknik molaya 8-6 önde giren taraf oldu. Bloklarda da etkili olmaya başlayan Eczacıbaşı Vitra, skoru 12-8’e getirerek 4 sayılık avantaj yakaladı. Brakocevic’in üst üste aldığı sayılarla aranın açılmasına izin vermeyen Vakıfbank, ikinci teknik molaya 16-14 geride girdi.

Brakocevic’in etkili oyunu ile 17-16 öne geçen Vakıfbank, Neslihan’ı durdurmayı başaramayınca Eczacıbaşı Vitra 19-17 öne geçti. Yeniden sahneye çıkan Brakocevic ile üst üste sayılar alan Vakıfbank, arayı kapatarak skoru 22-20 yaptı ve öne geçti. Üstünlüğünü koruyan Vakıfbank, seti 25-20 maçı da 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.