Vakıfbank Ortadoğu'ya açılıyor

T24-



Kalkan, bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Adana'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kredi kullanımında ciddi artışların söz konusu olduğunu söyledi. Özellikle hem taksitli ihtiyaç hem de konut kredilerinde iyi gelişmeler sağlandığını belirten Kalkan, geçen yıla göre yıl sonunda kredi kullanımında önemli miktarlarda artış olacağını ifade etti.





Geçen yıl kredi açısından banka olarak iyi bir performans gösterdiklerini anlatan Kalkan, ''Geçen yıl sektörün geneli üzerinde bir kredilendirme yaptık. Bu yıl da aynı şekilde devam ediyoruz'' diye konuştu.





Banka olarak Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5-6 arasında büyümesini öngördüklerini ifade eden Kalkan, ''Geçen yıla göre son derece pozitif olacak. Türkiye'ye yönelik endişemiz yok. Türkiye için iyi bir yıl olacağını düşünüyorum. Tek endişemiz Avrupa ekonomileri, sıkıntı Avrupa'da, bunun negatif sonuçlarını yaşamamız söz konusu olacak'' dedi.





Kalkan, bankacılık sektöründe kar marjının daraldığını ifade ederek, ''Banka olarak geçen yıl ki seviyelerde kar etmeyi bekliyoruz. Bankacılıkta kar marjları genelde düştü. Geçen yıl kredi faizleri ile mevduat faizleri arasındaki makas daha yüksekti. Şimdi o iyice daralmış durumda, kar etmek hakikaten giderek zorlaşıyor. Sektörün yılı yüzde 5-6 seviyesinde karla kapatacağını düşünüyorum. 2008 öncesindeki karlılıklar söz konusu olamayacak'' dedi.





IRAK'A ŞUBE, SURİYE'YE TEMSİLCİLİK





Kalkan, yurt dışında Irak'ta bir şube, Suriye'de ise temsilcilik açmayı hedeflediklerini belirterek, ''Irak'taki şubeyi şartlar uygun olursa bu yıl sonuna kadar açmayı planlıyoruz. New York ve Bahreyn'de şubelerimiz var. Viyana'da kurulu bir bankamız var. Bu bankamızın 3'ü Avusturya, 2'si Almanya'da olmak üzere 5 şubesi var. Vakıfbank yurt dışında epeyce inisiyatifi olan bir banka. Biz bunu biraz daha geliştireceğiz'' dedi.





Göreve başladığında 550 olan şube sayısını şu ana kadar 575'e çıkardıkların, yıl sonuna kadar ülke genelinde 620 şubeye ulaşmayı planladıklarını ifade eden Kalkan, 3 yılık periyotta ise 850 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. Kalkan, bankanın mevcut 10 bin 500 personelinin bulunduğunu, geçtiğimiz günlerde personel alımı için yaptıkları sınava 5 bin 500 kişinin katıldığını ve bunların yakında mülakatlarını yapacaklarını ifade etti.





Başvuranlar içinden 600 memur ve 300 uzman yardımcısı almayı, yaz döneminde de bu işlemleri tamamlamayı düşündüklerini vurgulayan Kalkan, ''Sınavı kazananları eski şubelere vereceğiz. Yeni şubeler için de personel alacağız. Yeni açacağımız her şube için 10 kişilik personele ihtiyacımız var. Açacağımız şubeler için muhtemelen yeni yılda sınav açmak durumunda kalabileceğiz. Eleman alacağımız ve istihdama bu yönümüzle katkıda bulunacağız'' diye konuştu.