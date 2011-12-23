Vakıfbank KPSS'yi kaldırdı

T24 - Vakıfbank Genel Müdürü Süleyman Kalkan, Ankara’dan İstanbul’a gelirken vizyon da değiştirdiklerini, işe alımlarda baraj olarak KPSS şartını kaldırdıklarını yeni bir sınav giriş sistemine geçtiklerini söyledi.



Vakıfbank Genel Müdürü Süleyman Kalkan, bankanın sene sonunda net kâr artışının yüzde 10’un altında olmamasını öngördüklerini belirterek “Sektörünki de muhtemelen eksi 10’lara yakın bir yerde olacaktır. Aradaki farkımız yüzde 20’ler seviyesinde” dedi.



Vakıfbank’ın 2011 değerlendirmesi ve 2012 beklentileri toplantısında konuşan Kalkan, özetle şunları vurguladı:



* Bankanın 2011 Eylül itibarıyla 2010 sonuna göre aktif toplamında yüzde 20.68 büyüme gerçekleşti. Net faiz gelirleri yüzde 3 arttı. Diğer gelirlerde yüzde 78’lik artış var.



* Geçen yıldan bu yana 140 yeni şube açıldı. Sadece bu yıl 1500 yeni eleman istihdam edildi.



* İstanbul’a taşınan Bankanın genişleme stratejisi devam edecek. Yeni şubeler açacağız, yeni elemanlar alacağız. Yılbaşından itibaren yaklaşık bin kişiyi işe alacağız. KPSS’yi kaldırıyoruz. İstanbul’da KPSS’ye girmeye gerek görmemiş çok sayıda yetenekli mezun var. Bir üniversite aracılığıyla sınav yine yapıyoruz. Ancak işe alımlarda baraj olarak KPSS’yi kaldırıyoruz. Bu, vizyon değişikliğinin bir yansıması.



Vakıfbank’ın konsolide olmayan mali tablolarına göre, 3. çeyrek net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40.6 artışla 316.09 milyon lira oldu. Bankanın 9 aylık net kârı da yüzde 26.2 artışla 965.1 milyon lira olarak gerçekleşti.





