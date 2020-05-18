Vakıfbank, Katar’dan bankacılık lisansı aldı

Vakıfbank, bankacılık faaliyetlerini yürütmek üzere lisans başvurusunda bulunduğu Katar Finans Merkezi Düzenleyici Otoritesi’nden (QFCRA) onay aldığını açıkladı.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, Vakıfbank’ın Katar’da bankacılık lisansına sahip ilk Türk bankası olduğu ifade edildi.

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yurt dışı faaliyetlerinin genişletilmesini amaçladıklarına belirterek, şu ifadeleri kulandı: “Bu kararımız doğrultusunda daha önce Çin ve Katar’da temsilcilik ofisi açmayı planladığımızı duyurmuştuk. Katar’da temsilcilik açılması ile ilgili gerek ülkemizde gerekse Katar’da yapılan tüm başvurular olumlu sonuçlanmış ve bankamız Katar’da bankacılık lisansına sahip ilk ve tek Türk bankası olmuştur.”

Pandemi sonrası Çin’de de gerekli başvuruları hızlandırmayı amaçladıklarını belirten Üstünsalih, en kısa sürede orada da faaliyete geçmek istediklerini kaydetti.