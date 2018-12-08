VakıfBank, Kadınlar Voleybol Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde!

Çin’in Shaoxing kentinin ev sahipliği yaptığı Kadınlar Voleybol Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Eczacıbaşı VitrA’dan kötü, VakıfBank’tan iyi haber geldi. Grup aşamasında B Grubu’nu namağlup bitiren Eczacıbaşı, yarı finalde Brezilya’nın Minas takımına 3-2 yenildi.

Eczacıbaşı’nın mağlubiyeti ‘Türk finali’ finali beklentilerini boşa çıkardı. İlk seti 25-22 kazanan Eczacıbaşı, müthiş çekişmenin yaşandığı ikince seti 26-24 kaybetti. Üçüncü sette oyundan düşerek 25-13 yitiren temsilcimiz, 4. seti 25-23 kazanarak maçı final setine taşıdı. 15-12’lik üstünlük Minas’ı finalist yaptı.

Turnuvanın son şampiyonu VakıfBank ise Brezilya ekibi Praia’yı 3-1 ile geçerek adını finale yazdırdı. İlk iki seti 25-21’lik setlerle kazanan Sarı-Siyahlılar, çok fazla basit hata yaptıkları üçüncü seti 25-22 kaybetti. 4. sete iyi başlayan taraf Praia olsa da ikinci teknik molayı 16-14 geride geçen VakıfBank, sonraki bölümde rakibine sadece 2 sayı şansı tanıdı ve seti 25-18, maçı da 3-1 kazanarak finalde Minas’ın rakibi oldu. Temsilcimiz, grup aşamasında Minas’ı 3-0 ile geçmişti.