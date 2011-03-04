-VAKIFBANK GÜNEŞ SİGORTA YARI FİNALDE İSTANBUL (A.A) - 03.03.2011 - Voleybol Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi 6'lı play off turu rövanş maçında Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yenerek, ''Dörtlü Final''e yükseldi. İlk maçı da 3-0 kazanan Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, yarı finalde Fenerbahçe Acıbadem'in rakibi oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan Eczacıbaşı VitrA, ilk seti 25-21, ikinci seti de 25-22 alarak, 2-0 öne geçti. Maçın 3. setinde toparlanan Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, bu seti 25-23, rahat bir oyun ortaya koyduğu 4. seti de 25-10 alarak, maçta 2-2 eşitliği sağladı. Çok çekişmeli geçen 5. sette 11-8 geriye düşen Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, arka arkaya 3 sayı alarak, durumu (11-11) eşitledi ve seti 15-13, maçı da 3-2 kazandı. İlk maçta da rakibini 21-25, 20-25 ve 22-25'lik setlerle 3-0 mağlup eden Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom rövanşı da alarak, adını ''Dörtlü Final''e yazdırdı. Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, yarı finalde Fenerbahçe Acıbadem ile eşleşti. Karşılaşmadan sonra büyük sevinç yaşayan Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekomlu oyuncular, sevinçlerini kendilerini maç boyunca destekleyen taraftarlarıyla paylaştı. Karşılaşmayı Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık ve Fenerbahçe Acıbadem'in sponsoru Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar protokol tribününden izledi. Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi dörtlü finali, Fenerbahçe Acıbadem'in ev sahipliğinde 19-20 Mart tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Salon: Burhan Felek Hakemler: Gad Eizikovits xxx (İsrail), Mykhaylo Melnyk xxx (Ukrayna) Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom: Nikolic xxx, Bahar xx, Gözde xx, Glinka xxxx, Poljak xxxx, Özge xx (Gizem xx, Güldeniz x, Nilay xxx, Melis xx) Eczacıbaşı VitrA: Elif xx, Mirka xxx, Dushkyevich xx, Neslihan xxx, Del Core xx, Bown xx (Serpil xx, Asuman x, Gözde x, Esra xx, Büşra x) Setler: (21-25, 22-25, 25-23, 25-10, 15-13) Süre: 115 dakika (24, 25, 28, 21, 17)