-VAKIFBANK GÜNEŞ SİGORTA TÜRK TELEKOM SEVİNÇ İÇİNDE İSTANBUL (A.A) - 19.03.2011 - Voleybol Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, Fenerbahçe Acıbadem'i yenerek finale yükseldi. Geride kalan sezonda Fransa'nın Cannes kentinde gerçekleştirilen Dörtlü Final'de ev sahibi RC Cannes'i yenerek finale kalan, ancak İtalyan ekibi Volley Bergamo'ya yenilerek ikincilikle yetinen Fenerbahçe Acıbadem, bu kez kendi ev sahipliğinde yapılan organizasyonda final bileti alamadı. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada favori olarak gösterilen Fenerbahçe Acıbadem'i geçmeyi başaran Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, yarın Azerbaycan ekibi Rabita Bakü karşısına Avrupa'nın en önemli kulüp organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürebilmek için çıkacak. Fenerbahçe ise yarın İtalyan ekibi Scavolini Pesaro ile 3.'lük maçı yapacak. -BÜYÜK SEVİNÇ- Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom ekibi büyük sevinç yaşadı. Maçın sonlanmasıyla birlikte saha içinde bir sevinç yumağı oluşturulurken, oyuncular ve teknik heyet sarılarak birbirlerini kutladılar. Fenerbahçe Acıbadem ekibi ve taraftarları ise maçın sonunda büyük üzüntü yaşadılar. -BU SEZON 5. RESMİ MAÇ- Voleybol Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'deki ilk maçlarında eşleşen Fenerbahçe Acıbadem ile Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, bu sezonki 5. resmi karşılaşmalarını oynadılar. TVF Süper Kupa maçında ve iki lig maçında Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom'u yenen Fenerbahçe Acıbadem, bugün kaybederek Şampiyonlar Ligi'nde final biletini rakibine kaptırmış oldu. Vakıfbanak Güneş Sigorta Türk Telekom, Teledünya Türkiye Kupası'ndaki maçta da Fenerbahçe Acıbadem'i elemişti. -ALİ KOÇ, TARAFTARLARDAN DESTEK İSTEDİ- Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç, maç içinde tribüne çıkarak taraftarlardan desteklerini artırmalarını istedi. Maçta 1-1'lik eşitliğin olduğu bölümde protokol tribünden ayrılıp taraftarların arasına giden Ali Koç, biraz daha baskılı şekilde tezahürat yapılması gerektiğini söyledi. -SİGARA İÇİN ANOS YAPILDI- Karşılaşmanın yapıldığı Burhan Felek Spor Salonu'nda, kapalı alanda sigara yasağına taraftarlar zaman zaman uymadı. Maç oynanırken salon içinde giderek artak duman ve koku üzerine, anonsla salon dahilinde taraftarların sigara içmemesi yönünde uyarılarda bulunulmak zorunda kalındı. -PROGRAM- Voleybol Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde yarın şampiyonluk ve 3.'lük maçları yapılacak. Burhan Felek Spor Salonu'ndaki organizasyonda, saat 15.00'de Fenerbahçe Acıbadem ile Scavolini Pesaro ekipleri 3.'lük için sahaya çıkacak. Saat 18.00'da ise Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom ve Rabita Bakü, şampiyonluk maçı oynayacaklar.