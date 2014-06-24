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Spor

Vakıfbank Guinness Rekorlar Kitabı’nda

Mayıs 2012 - Ocak 2014 arasında art arda 73 maç kazanan Vakıfbank kadın voleybol takımı bu başarısıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

24 Haziran 2014 16:31

Vakıfbank kadın voleybol takımı 2012-2013 ve 2013-2014 sezonunda art arda 73 maç kazanmış ve bu dönemde dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonu olmuştu.

Al jazeera Türk’ün haberine göre, Vakıfbank Spor Kulübü’nün başvurusunu değerlendiren Guinness Kurulu, sarı siyahlıların galibiyet rekorunu tescil ederek resmiyet kazandırdı.

11 Mayıs 2012’de Eczacıbaşı Vitra’ya yenildikten sonra 73 maç kazanan Vakıfbank’ın bu serisini 25 Ocak 2014’te Fenerbahçe bitirmişti. Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren “Önümüzdeki yıllar ile ilgili planlarımızı ve yatırımlarımızı yaparken, elde ettiğimiz başarıların tescil edilmesi yönündeki güzel haberler bizi teşvik ediyor” dedi.

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