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Ekonomi

Vakıfbank Genel Müdürü yorumladı; Zarrab davası, Türk bankalarını etkileyecek mi?

"Bu, hepimizin bildiği gibi siyasi yönü ağır basan dava"

29 Kasım 2017 17:44

Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, ABD'nin İran'a yönelik ambargo uygulamasını deldiği iddiasıyla 20 ay önce Miami'de tutuklanan Reza Zarrab'ın, "tanık" statüsüne geçtiği davayla ilgili olarak "Bu,  hepimizin bildiği gibi siyasi yönü ağır basan dava. Bunun sonucunda ne olacağını kestirmek mümkün değil. Ama ben şahsen Türk bankacılık sisteminin çok etkileneceğini düşünmüyorum” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Özcan, bankanın yeni vizyonunu paylaşmak için düzenlediği toplantıda şunları söyledi: 

“Güçlü, kalkınan, tüm dünyanın gıptayla baktığı, lider bir Türkiye var. Biz de müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek, güçlü Türkiye’nin ekonomisine daha fazla destek olabilmek ve VakıfBank’ın gücüne güç katabilmek için yeni dönem vizyonumuzu ‘Güçlü Türkiye’nin Lider Bankası’ olarak belirledik."

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