T24 LogoT24 Logo
Spor

VakıfBank, Galatasaray'ı 3-0 yenerek final avantajını yakaladı

İSTANBUL / DHA VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off etabı yarı final ilk maçında deplasmanda Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek final için büyük avantaj sağladı

16 Mart 2018 23:43

İSTANBUL / DHA

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off etabı yarı final ilk maçında deplasmanda Galatasaray\'ı 3-0 mağlup ederek final için büyük avantaj sağladı.
Karşılaşmanın ilk setinde teknik molayı 12-5\'le önde geçen VakıfBank, 25-15\'lik skorla 1-0 öne geçti. Teknik molasını 12-11 geride kapadıkları ikinci seti ise sarı-siyahlılar 25-23 kazandı: 2-0. VakıfBank, teknik molasını 12-10 önde geçtiği üçüncü seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.
Play-off etabı yarı final rövanş maçı 27 Mart\'ta VakıfBank Spor Sarayı\'nda oynanacak.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA VakıfBank Vestel Venus Sultanlar LigiGalatasarayKarşılaşmanınVakıfBankTeknikPlayoffMart VakıfBank Spor SarayıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24