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Spor

VakıfBank, Galatasaray'a set vermedi

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 1. hafta erteleme maçında VakıfBank, Galatasaray'ı 3-0 yendi

03 Kasım 2016 15:53

2016–2017 Voleybol Sezonu, Vestel Venus Sultanlar Ligi birinci hafta erteleme maçında Vakıfbank, Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakada Galatasaray’ı 25-17, 25-21 ve 25-23’lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Ebru Ayata

VakıfBank: Gözde Kırdar, Kübra Çalışkan, Naz Akyol, Zhu Ting, Rasic, Lonneke (Gizem Örge, Cansu Çetin, Kimberly, Ayça Aykaç, Melis Gürkaynak)

Galatasaray: Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal, Sinead (Nihan Güneyligil, Nursevil Aydınlar, Ruseva, Ada Germen, Seda Aslanyürek)

Setler: 25-17, 25-21, 25-23
Süre: 82 dakika (25, 28, 29)

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