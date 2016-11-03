VakıfBank, Galatasaray'a set vermedi

2016–2017 Voleybol Sezonu, Vestel Venus Sultanlar Ligi birinci hafta erteleme maçında Vakıfbank, Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakada Galatasaray’ı 25-17, 25-21 ve 25-23’lük setlerle 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Ebru Ayata
VakıfBank: Gözde Kırdar, Kübra Çalışkan, Naz Akyol, Zhu Ting, Rasic, Lonneke (Gizem Örge, Cansu Çetin, Kimberly, Ayça Aykaç, Melis Gürkaynak)
Galatasaray: Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal, Sinead (Nihan Güneyligil, Nursevil Aydınlar, Ruseva, Ada Germen, Seda Aslanyürek)
Setler: 25-17, 25-21, 25-23
Süre: 82 dakika (25, 28, 29)