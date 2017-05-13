Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Eczacıbaşı VitrA'yı yarı finalde 3-1 mağlup eden VakıfBank finale yükseldi.

Bu galibiyetle VakıfBank, 2013'te şampiyonluğa ulaştığı organizasyonda ikinci kez aynı şansı yakaladı. İstanbul temsilcisi, İsviçre'den Volero Zürih ile Brezilya'dan Rexona Sesc arasındaki yarı final mücadelesinin galibiyle yarın TSİ 13.10'da finalde karşılaşacak.

Turnuvada son iki sezonun şampiyonu Eczacıbaşı VitrA ise diğer yarı final mücadelesinin kaybedeni ile yarın TSİ 08.40'da üçüncülük mücadelesi verecek.