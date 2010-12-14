-VAKIFBANK ERBİL'DE ŞUBE AÇIYOR İSTANBUL (A.A) - 14.12.2010 - VakıfBank Genel Müdürü Süleyman Kalkan, Irak'taki bankacılık potansiyelini dikkate alarak açmaya karar verdikleri Erbil'deki şubenin önümüzdeki yılın başında faaliyete geçmesini planladıklarını bildirdi. Süleyman Kalkan, hali hazırda Erbil bölgesinde yaklaşık 1000 Türk iş adamı ve 5 binin üzerinde Türk çalışanın bulunduğunu belirterek, 2 ülke arasında 5 milyar doların üzerindeki ticaret hacminin, bölgenin ticari potansiyelini de ortaya koyduğunu ifade etti. Şu anda Erbil'de 25-30 civarında Irak menşeli yerel bankanın hizmet verdiğini, bunun dışında bir Lübnan, bir Körfez, bir de ABD ortaklı bankanın hizmet sunduğunu anlatan Kalkan, Irak'ın kuzeyinde ve Irak'ın genelinde bankacılık sisteminin penetrasyonu ile ürün ve hizmetlerinin çok yetersiz olduğunu vurguladı. Kalkan, ''Halen Irak'ın genelinde para transferiyle ilgili ciddi sorunlar vardır. İlkel yöntemlerle taşındığına dair bilgiler almaktayız. Resmi transfer için ise Ürdün, Lübnan gibi üçüncü ülke aracılıkları kullanılmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'nin büyük bankalarından birisi olarak VakıfBank için büyük potansiyel olduğunu düşünüyoruz'' şeklinde konuştu. VakıfBank olarak ilk etapta özellikle bölgede ekonomik faaliyetleri olan Türk firmalarının finansman ihtiyaçlarını da dikkate alınarak ticari ve kurumsal bankacılık ürünlerini devreye alacaklarını, sonrasında ise perakende ve bireysel bankacılık alanında hizmet vermeyi düşündüklerini ifade eden Kalkan, ''Bölgede ciddi anlamda bireysel bankacılık potansiyeli bulunmaktadır. Özellikle konut ve otomobil kredilerinin finansmanında ciddi potansiyel görmekteyiz'' dedi. Erbil'deki şubede 15 personel istihdam etmeyi düşündüklerini belirten Kalkan, bu personelin 2-3 tanesinin Türkiye'den gideceğini, geri kalanının ise bölgeden temin edileceğini, istihdam edilecek personelde İngilizce bilgisinin tercih sebebi olacağını anlattı.