-VAKIFBANK ERBİL'DE FAALİYETE BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 16.02.2011 - VakıfBank, Erbil'de bankacılık işlemlerine başladı. Bankanın yazılı açıklamasına göre, Aralık 2010'da Kuzey Irak'ın Erbil kentinde şube açabilmek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) gerekli izinleri alan, 10 Şubat 2011 tarihinde Irak Merkez Bankası Yönetim Kurulu Kararı ile nihai izinleri alan VakıfBank, Erbil'de bankacılık işlemlerine başladı. Erbil Şubesi'nde 7'si erkek, 12'si kadın ve bu çalışanların da 4'ü Türkiye, 15'i Irak'tan olmak üzere toplam 19 personelle hizmet vermeye başlayan VakıfBank, bilgi işlem altyapısını Arapça ve İngilizce olarak yapılandırdı. Banka, fiilen bankacılık faaliyetlerine başladı ve ilk müşteri hesaplarının açılışını gerçekleştirdi. VakıfBank Genel Müdürü Süleyman Kalkan, Irak'ın genelinde para transferiyle ilgili ciddi sorunlar bulunduğunu belirterek, ''Para transferleri, ya bankacılık sistemi dışında güvenli olmayan yollarla ya da Ürdün, Lübnan gibi üçüncü ülkeler aracılığı ile yapılıyor. Türkiye ile olan dış ticaret hacmi de önemli boyutlara ulaştı. Dolayısıyla Türkiye'nin büyük bankalarından birisi olarak VakıfBank için bu piyasada potansiyel olduğunu düşünüyoruz'' değerlendirmesinde bulundu. VakıfBank olarak ilk etapta özellikle bölgede ekonomik faaliyetleri olan Türk firmalarının finansman ihtiyaçlarını da dikkate alınarak ticari ve kurumsal bankacılık ürünlerini devreye alacaklarını kaydeden Kalkan, sonrasında ise perakende ve bireysel bankacılık alanında hizmet vermeyi düşündüklerini, bölgede ciddi anlamda bireysel bankacılık potansiyeli bulunduğunu, özellikle konut ve otomobil kredilerinin finansmanının düşünülebileceğini ifade etti.