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Spor

Vakıfbank dünya şampiyonu oldu

Vakıfbank, Brezilya temsilcisi Rexona-Sesc'i 3-0 yendi

14 Mayıs 2017 17:58

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Brezilya temsilcisi Rexona-Sesc’i 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Japonya'nın Kobe kentinde gerçekleştirilen organizasyonun finalinde VakıfBank ile Rexona-Sesc karşı karşıya geldi. Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakada ilk teknik molaya VakıfBank 8-6 önde girdi. Oyunun kontrolünü eline alan sarı-siyahlı ekip, ikinci teknik molayı 16-11 üstün bitirdi. 27 dakika süren ilk seti 25-19 alan VakıfBank, müsabakada 1-0 öne geçti.

İkinci sete etkili giren Türk ekibi, ilk teknik molayı 8-4, ikinci teknik molayı 16-14 üstün geride bıraktı. Rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen VakıfBank, seti 25-21 alarak, skoru 2-0'a taşıdı. Çekişmeli başlayan üçüncü sette ilk teknik molaya yine VakıfBank önde girdi: 8-7. Moladan iyi dönen Rexona-Sesc, 10-8 öne geçti. Çabuk toparlanarak üstünlüğü ele alan VakıfBank, ikinci teknik molayı 16-12 önde tamamladı. Sarı-siyahlı takım, son bölümdeki etkili oyunuyla seti 25-21, maçı da 3-0 kazandı.

VakıfBank'ta 19 sayı üreten Çinli sporcu Ting Zhu galibiyette önemli rol aldı. 2013'te de bu organizasyonda mutlu sona ulaşan VakıfBank, tarihinde ikinci kez dünya kulüpler şampiyonu oldu.

Sarı-siyahlı takım, bu sezon CEV Şampiyonları Ligi'nin ardından ikinci uluslararası kupayı Türkiye'ye getirdi. VakıfBank ayrıca müzesine 7. uluslararası kupasını da (3 Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası, birer Avrupa Challenge Kupası ve Avrupa Top Teams Kupası) götürdü.

SALON: Green Arena Kobe
HAKEMLER: Jiang Liu (Çin), Patricia Rolf (ABD)

VAKIFBANK: Zhu, Kübra Akman, Slöetjes, Naz Aydemir Akyol, Hill, Rasic (Hatice Gizem Örge, Gözde Kırdar, Cansu Çetin, Cansu Özbay)
REXONA-SESC: Guimaraes, Barreto, Pavao, Ratzke, Carolina Da Silva, Costa (Oliveira, Francine Da Silva, Bidias, Adao)

SETLER: 25-19, 25-21, 25-21
SÜRE: 85 dakika (27, 29, 29)

 

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