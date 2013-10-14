Vakıfbank dünya şampiyonu oldu

İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Vakıfbank, Brezilya’nın Unilever Volei takımını 3 – 0 yenerek şampiyon oldu. Unilever Volei ise şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.

Saal Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın setleri; 25-23, 27-25 ve 25-16 sonuçlandı.

B Grubu’nu yenilgi almadan 6 puanla tamamlayan VakıfBank, Unilever Volei takımı ile grup müsabakalarında da karşılaşmış ve 20-25, 18-25, 25-21 ve 18-25′lik setlerle 3-1 mağlup etmişti.

Şampiyonanın 3.’lük karşılaşmasında ise bugün Çin’in Guangdong Evergrande takımı ile İsviçre’nin Volero Zurich takımları karşı karşıya geldi. Guangdong Evergrande, Volero Zurich’i; 24-26, 25-23, 25-18 ve 25-21′lik setlerle 3-1 mağlup ederek, şampiyonayı 3. sırada tamamladı.

Şampiyonada son sıralama şu şekilde oluştu;

1. VakıfBank (Türkiye)

2. Unilever Volei (Brezilya)

3. Guangdong Evergrande (Çin)

4. Volero Zurich (İsviçre)

5. Iowa Ice (Amerika)

6. Kenya Prisons (Kenya)