Vakıfbank Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

T24

Fenerbahçe üçüncülük maçına çıkacak

Fenerbahçe kendi evinde finale kalamadı

Büyük sevinç

Bu sezon 5. resmi maç

Sigara için anons yapıldı

Ali Koç taraftarlardan destek istedi

İlk sette Vakıfbank Güneş Sigorta karşısında rahat bir oyun çıkaran Fenerbahçe Acıbadem, özellikle bloklarda sergilenen başarılı performansın dikkat çektiği bu bölümü, Osmokrovic, Fürst ve Shashkova'nın etkili oyunuyla 25-19 kazandı.İkinci sette ise Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom'un yükselen bir performansı oldu. Setin ilk bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken, daha sonra mücadele seviyesi giderek artan ve her topta sayı için direncini ortaya koyan Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, Fenerbahçe Acıbadem karşısında etkisini artırdı. Kırmızı-beyazlılar, Nikolic, Glinka ve Gözde ile üretilen sayılarla ikinci seti 25-21 kazanarak skoru 1-1 yapmayı başardı.İlk settekine benzer bir mücadelenin sergilendiği 3. seti Skowronska'nın ekili oyunuyla 25-21 kazanan Fenerbahçe Acıbadem, 4. seti 25-19 Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom'un almasını engelleyemeyince, maç galibi tie-break setinin sonucuna kaldı.Taraftar desteğini de arkasına alarak tie-break setine iyi başlayan Fenerbahçe Acıbadem'in hızını kesmeyi başaran Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, 15-11 ile bu seti de kazanarak adını finale yazdıran taraf oldu.Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, organizasyonda yarın 18:00'de Azerbaycan'ın Rabita Bakü takımıyla şampiyonluk maçına çıkacak.Fenerbahçe Acıbadem ise yarın saat 15:00'te İtalyan ekibi Scavolini Pesaro takımıyla üçüncülük mücadelesi yapacak.15.00 Üçüncülük maçı18.00 Final maçıBurhan FelekSusana Rodriguez xxx (İspanya), Volker Schiemenz xxx (Almanya)Fofao x, Shashkova xxx, Fürst xx, Skowronska xx, Osmokrovic xx, Eda xx (Songül xx, Seda x, Naz x, Yağmur x, Nihan xx)Bahar xxx, Gözde xxx, Glinka xxx, Poljak xxx, Özge xxx, Nikolic xxx (Gizem xxx, Nilay xx, Güldeniz x)25-19, 21-25, 25-21, 19-25, 11-15125 Dakika (24, 32, 27, 26, 16)Geride kalan sezonda Fransa'nın Cannes kentinde gerçekleştirilen Dörtlü Final'de ev sahibi RC Cannes'i yenerek finale kalan, ancak İtalyan ekibi Volley Bergamo'ya yenilerek ikincilikle yetinen Fenerbahçe Acıbadem, bu kez kendi ev sahipliğinde yapılan organizasyonda final bileti alamadı.Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada favori olarak gösterilen Fenerbahçe Acıbadem'i geçmeyi başaran Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, yarın Azerbaycan ekibi Rabita Bakü karşısına Avrupa'nın en önemli kulüp organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürebilmek için çıkacak.Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom ekibi büyük sevinç yaşadı. Maçın sonlanmasıyla birlikte saha içinde bir sevinç yumağı oluşturulurken, oyuncular ve teknik heyet sarılarak birbirlerini kutladılar. Fenerbahçe Acıbadem ekibi ve taraftarları ise maçın sonunda büyük üzüntü yaşadılar.Voleybol Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'deki ilk maçlarında eşleşen Fenerbahçe Acıbadem ile Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, bu sezonki 5. resmi karşılaşmalarını oynadılar. TVF Süper Kupa maçında ve iki lig maçında Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom'u yenen Fenerbahçe Acıbadem, bugün kaybederek Şampiyonlar Ligi'nde final biletini rakibine kaptırmış oldu. Vakıfbanak Güneş Sigorta Türk Telekom, Teledünya Türkiye Kupası'ndaki maçta da Fenerbahçe Acıbadem'i elemişti.Karşılaşmanın yapıldığı Burhan Felek Spor Salonu'nda, kapalı alanda sigara yasağına taraftarlar zaman zaman uymadı. Maç oynanırken salon içinde giderek artak duman ve koku üzerine, anonsla salon dahilinde taraftarların sigara içmemesi yönünde uyarılarda bulunulmak zorunda kalındı.Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç, maç içinde tribüne çıkarak taraftarlardan desteklerini artırmalarını istedi. Maçta 1-1'lik eşitliğin olduğu bölümde protokol tribünden ayrılıp taraftarların arasına giden Ali Koç, biraz daha baskılı şekilde tezahürat yapılması gerektiğini söyledi.