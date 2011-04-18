Vakıfbank artık İstanbul'da...

T24 - Vakıfbank Genel Müdürü Süleyman Kalkan, AA muhabirinin Vakıfbank'ın İstanbul'a taşınmasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Vakıfbank'ın bugünden itibaren kademeli olarak İstanbul'a taşınma işleminin gerçekleştirileceğini belirten Kalkan, bu işlemin 3 yıla yayılmasını öngördüklerini söyledi.

Ankara'daki Genel Müdürlük birimlerinde toplam 2 bin 200 kişinin bulunduğunu belirten Kalkan, 18 Nisan 2011 tarihi itibariyle ilk etapta 337 kişinin İstanbul'a taşınacağını söyledi.

Ankara ve İstanbul'da sistemin nasıl işleyeceği sorusu üzerine Kalkan, esas itibariyle bankacılık ve pazarlama birimlerinin İstanbul'da, operatif ve destek birimlerinin Ankara'da hizmet vereceğini ifade etti.



İlk aşamada hangi birimler taşınacak?

Vakıfbank Genel Müdürü, ilk aşamada Bireysel Bankacılık, Bireysel Krediler, Hazine, Özel Bankacılık, Kurumsal Krediler, Ticari Krediler, Yatırım Bankacılığı, Kurumsal İletişim, Baş Hukuk Danışmanlığı, Hukuk İşleri, Takip İşleri ve Yönetim Kurulu İşlemleri birimlerinin İstanbul'a taşınacağını anlattı.

Bankanın hangi semtte olacağı, Ataşehir'de kurulacak finans merkezinde yer almayı düşünüp düşünmedikleri sorusu üzerine Kalkan, Vakıfbank Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Levent'te olacağını ancak, ileriki dönemde Ataşehir'deki finans merkezinde yer almayı planladıklarını bildirdi.



Çalışanlara 3 yıl boyunca kira yardımı yapılacak

Kalkan, taşınma sürecine ilişkin şunları kaydetti:

''Kendimizi 'Kamunun En Özeli' olarak tanımladığımız VakıfBank olarak, rekabetten uzak kalmamak ve finansın merkezinde yer alma için uzun yıllardır çalışmalar yapılıyor. Son 1 yıl içerisinde bu konuya odaklanarak Genel Merkezimizi İstanbul'a taşıma kararını aldık.

Bu konuda tüm çalışanlarımızla hem birebir hem de toplu görüşmeler yaptık. Taşınma konusunda çalışanlarımız, yapılan görüşmeler sonucunda yönetime büyük destek verdiler. Çünkü VakıfBank çalışanlarının en büyük özelliği aidiyet duygusu. İstanbul'a taşınacak çalışanlarımız için bir yardım masası oluşturuldu. Nakliye şirketleri ile özel anlaşmalar yapılıyor. Tüm bunların yanı sıra kendilerine 2 yıl boyunca kira yardımı yapılacak.''