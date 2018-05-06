Vakıfbank 4. kez Avrupa şampiyonu

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ni ev sahibi CSM Volei Alba'yı yenerek şampiyon tamamlayan VakıfBank, Avrupa'nın bir numaralı kupasını üst üste ikinci, toplamda dördüncü kez müzesine götürmeyi başardı.

Avrupa voleybolunun kulüpler bazında bir numaralı kupasını 2011, 2013 ve 2017 yıllarında kazanan VakıfBank, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Dörtlü Final'de dördüncü kez mutlu sona ulaştı.

VakıfBank, elde ettiği 4 Avrupa şampiyonluğunda da namağlup şekilde kupayı kaldırarak önemli bir istatistiğe de imza attı.

Avrupa kupalarının en başarılı Türk ekibi

VakıfBank, Avrupa kupalarındaki en başarılı Türk ekibi olarak dikkati çekiyor.

Tarihinde, 4. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan sarı-siyahlı ekip, birer kez de Top Teams Kupası ve Challenge Kupası şampiyonlukları kazandı. VakıfBank, 2013 ile 2017'de FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonu da olarak iki kez dünyanın zirvesine çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2011'in şampiyonu olan ve bu kulvarda kupa kaldıran ilk Türk takımı olarak tarihe geçen VakıfBank, 2013 ve 2017 yıllarının ardından 2018'de de adını zirveye yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 1998, 1999, 2014 ve 2016'da Avrupa ikincisi olan sarı-siyahlı ekip, 2015 yılını ise üçüncü tamamlamıştı.

Top Teams Kupası'nda 2004'te, Challenge Kupası'nda ise 2008'de adını zirveye yazdıran VakıfBank, CEV Kupası'nda ise 1991, 1992 ve 2000'de üçüncülük elde etti.

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı 2013 ile 2017 yıllarında kazanma başarısı gösteren VakıfBank, 2011'de de bu organizasyonu ikinci, 2016'da ise üçüncü bitirdi.