VakıfBank 3. kez dünya şampiyonu!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

VakıfBank akıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın finalinde Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'ü 25-23, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü oldu.

Son altı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü kez (2013, 2017, 2018) şampiyon olan sarı-siyahlılar, bu kupayı en çok kazanan Türk takımı olmayı başardı.

VakıfBank, şampiyonluğu Twitter hesabından "Görev tamam" yazısıyla yayımladığı şu videoyla kutladı: