Vakıfbank 200 milyon euroluk kaynak temin etti

Bankadan yapılan açıklamada bankanın 4 yıl vadeli 200 milyon euro tutarında sürdürülebilirlik temalı bir kaynak temin ettiği belirtildi.

İşlem ile ilgili görüşlerini paylaşan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Sürdürülebilirlik teması altında bu işlemle karbon emisyonumuzun azaltılmasını, kadın çalışan oranımızın yüksek seviyede tutulmasını ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Su Programına katılmayı taahhüt ettik. Bu sayede elde ettiğimiz kaynağın maliyetini daha da aşağı seviyelere çekmeyi başardık. ” dedi.